Как музей "Аллея памяти" стал хранителем исторической правды

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О цене победы 1945 года в Беларуси знают даже дети. Преклонение перед подвигами солдат Великой Отечественной войны и благодарность за мирное небо. Как подтверждение этому, возведены тысячи монументов, обелисков, памятников и стелл по всей стране. У подножия каждого лежат цветы. Пока мы помним, они живы.

Святое отношение к памяти героев Великой Отечественной войны - один из многочисленных пунктов общего понятия патриотизма. У белорусов, в семьях которых свой герой, почитание подвига павших заложено на генном уровне. Потому так трепетно мы относимся ко всему, что связано с историей Великой Отечественной войны. Музейным предметом, архивным документом и памятником. Неважно, это монумент в большом городе или небольшой обелиск в маленькой деревушке.

Великая Отечественная - самая кровопролитная военная кампания в истории. С обеих сторон в ней участвовали без малого 50 млн человек. Бомбежки, артобстрелы, бомбардировки. Советский Союз потерял 27 млн человек. Более 3 млн погибли на территории Беларуси. Из 1418 дней войны, более 1100 дней, наша страна была оккупирована нацистами.

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"Беларусь - та страна, которая не переписывает историю, которая сохраняет память о Великой Отечественной войне. Наш Президент всегда говорит, если мы забудем историю, мы забудем наше прошлое", - отметила основатель музея "Аллея памяти" Наталия Ильницкая.

Солдаты, офицеры, полководцы Красной Армии, бойцы партизанских формирований провели сотни стратегических операций. Освободили от нацизма территорию Советского Союза, но войну не завершили. С боями пошли на Запад, чтобы освободить от фашистской Германии европейские страны. Там погибли более 1 млн наших солдат. Только в Польше Красная Армия потеряла 600 тыс. бойцов.

После окончания Великой Отечественной войны в странах, которые солдат Красной Армии освободил от нацизма, в благодарность советским бойцам стали появляться памятники. Один из самых известных воинам Советской Армии, павшим в боях с фашизмом на территории Трептов-парка в Берлине, был открыт 8 мая 1949 года. Скульптор Евгений Вучетич.

Почти через 20 лет он реализовал всемирно известный монумент - "Родина-мать зовет!" в Волгограде. Копия берлинского воина-освободителя в 1962 году появилась в польском городе Мелец в честь советских солдат, которые освободили город от нацистов в августе 1944 года. А в 2015 году памятник демонтировали еще до выхода закона о декоммунизации.

Польша, на территории которой находились крупнейшие концлагеря - Аушвиц-Биркенау, больше известный как Освенцим, Треблинка, Майданек, Собибор - освободили советские войска. Лишь в Собиборе удалось устроить побег, но руководил восстанием советский офицер Александр Печерский.

Польша, которая долгое время находилась под оккупацией, население которой подвергалось уничтожению, достаточно вспомнить Волынскую резню и ликвидацию Варшавского гетто, вдруг заболела амнезией. Память о солдатах Красной Армии, которые освободили Польшу от нацизма и подарили жизнь предкам современных поляков, вычеркивается из исторического контекста. А монументальное почитание советских солдат, которые навсегда остались лежать в польской земле, уничтожается.

Процесс разрушения памятников советским бойцам в Польше в активную фазу перешел с октября 2017 года, когда в стране вступил в силу закон о декоммунизации.

"К моменту выхода закона на польской территории находился 561 монумент. И по планам польской исполнительной законодательной власти до 2018 года должно было быть демонтировано 500 монументов", - рассказал экскурсовод музея "Аллея памяти" Дмитрий Симонов.

Польша в этот срок не вложилась, поэтому памятники, обелиски, мемориальные доски демонтируются по сей день.

"Когда мы узнали, что в Польше сносят памятники советским воинам, мы решили попробовать их забрать. Все-таки в Польше погибли 600 тыс. наших советских солдат. Мы написали письма во все инстанции. Когда получили согласие, начали ездить по Польше и искать памятники. Оформляли таможенные пошлины, заказывали машину, оплачивали и привозили", - поделилась Наталия Ильницкая.

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Это высшая степень цинизма. Памятники, которые стали не нужны Польше, уничтожили. Варварски. И при этом поляки просто так монументы не отдавали. Они их продавали. Фрагменты, обломки и куски.

Память в камне стоит денег. Беларусь готова платить за эту память. Сегодня возвращено уже 20 монументов. Все выставлены в музее под открытым небом "Аллея памяти" в городке Мухавец под Брестом. Проект по спасению монументов, обелисков и памятников, аналогов которому нет ни на постсоветском пространстве, ни тем более в Европе, где эти памятники сносят и разрушают. Таким образом, пытаются избавиться от памяти. Но память ведь такая штука, от которой ликвидацией физического и материального не избавиться, как бы не хотели и не стремились к этому западноевропейские политики.

Первыми на "Аллее памяти" появились два солдата в феврале 2020 года. Стелла с надписью "В благодарность советской армии" была установлена в мае 1949 года. В 1972 году появилась скульптура из двух советских солдат. А уже спустя 20 лет про благодарность солдатам-освободителям забыли.

"Памятник сильно пострадал от времени и погодных условий. Он не реставрировался с начала 1990-х годов. Практически 30 лет к нему не прикладывал руку реставратор. Конечности, крылья, которые по эскизу архитектора были в сюжете памятника, оружие отсутствовали. Процесс выветривания также наложил свой отпечаток. Лица солдат были повреждены. Он был весь как будто прострелен пулеметной очередью. Но после того как его опрокинули в канаву, он продолжал в течение некоторого времени обрастать мхом", - рассказал Дмитрий Симонов.

В разбитом состоянии его нашли на городском складе. Три месяца фрагментами монумент перевозили в Беларусь. Реставрировали полтора года. Ведь Польша уничтожала память с помощью тяжелой строительной техники. А там, где техника не справлялась, в ход шел тротил.

Небольшая каменная стела в памяти советских летчиков, погибших в первый день войны 22 июня 1941 года в деревне Целесница. Верхушка с искореженной звездой и основанием - таком состоянии обелиск привезли в Беларусь. Восстановили уже у нас.

Так же, как и мемориал солдат с девочкой. До 9 марта 2022 года он стоял в центре города Кошалин, за освобождение которого погибли более 2 тыс. советских солдат и офицеров. Уничтожали память о бойцах Красной Армии при помощи строительной техники. В музей его привезли фрагментами, кусками бетона. Лишь по фотографиям скульпторы воссоздали монумент.

Наши деды и прадеды, которые освобождали в Европу в 1945 году, не подозревали, что спустя десятилетия нам, их внукам и правнукам, придется не только спасать от исторического беспамятства памятники воинам-освободителям, но и отстаивать историческую правду.

Музей спасенных памятников под открытым небом "Аллея памяти" уже посетили более 10 тыс. человек. Не только из Беларуси, приезжали поляки, люди, которые не желали демонтажа памяти. Кстати, в некоторых населенных пунктах на места, где были установлены памятники советским солдатам, единичные смельчаки возлагают цветы.