Как оружие обороны превращается в средство сдерживания - в проекте "Диспозиция"

В начале февраля профессиональный праздник отмечают специалисты служб вооружения.

В последнее время техника стремительно меняет облик белорусской армии. При этом внимание военных фокусируется не исключительно на новинках, а на эффективности боевых комплексов. В строй становятся образцы, способные ответить на актуальные угрозы.

Вооружение, пожалуй, вышло на первое место в мире по динамичности и непредсказуемости трансформации. На втором месте, конечно, Трамп. Но если без шуток, то логика развития оружия действительно чуть не каждый день меняет структуру. В области боевой техники тот же искусственный интеллект или ультрасовременные примочки не обязательно панацея или вектор эволюции. И не всегда у военных есть время на поступательное развитие. Порой само это развитие идет не то чтобы вперед… Те же самодельные конструкции против дронов, "царь-мангалы", цепи, багги, мотоциклы на передовой и так далее - это мгновенный (ибо остро необходимый) ответ на реальную угрозу. И тренд для целых отраслей промышленности. Именно реальные угрозы, а не долгосрочные прогнозы и научные достижения указывают зачастую военным направление генезиса.

Взять ту же СВО в Украине. Грамотные технические решения в разы снизили эффективность таких ранее позиционируемых как вундерфаффе образцов, как ATACMS, Javelin, Scalpel, Storm Shadow, Leopard. А беспилотники! Кто бы мог подумать, что для борьбы с ними комплексы РЭБ должны быть чуть ли не у каждого бойца. Да и вряд ли кто-то предполагал, что одним из самых действенных инструментов противостояния дронам в некоторых случаях станут старые добрые дробовики или спаренные автоматы. Они даже против БПЛА на оптоволокне работают. То есть крутить головой специалистам служб вооружения приходится на 360 градусов. Сделаешь неверный акцент - можешь оставить свои войска беззащитными, пусть даже с оружием. В этих условиях белорусские специалисты выбрали свою стратегию.

Андрей Федин, заместитель министра обороны по вооружению - начальник вооружения Вооруженных Сил:

"В целом мы стремимся к тому, чтобы весь парк вооружения отвечал современным оперативно-техническим требованиям, наиболее важными из которых являются упреждение противника в сборе данных обстановки и принятии решений в постановке боевых задач, скрытость, оперативность, непрерывность и устойчивость системы управления, превосходство в дальности и точности огневого поражения, а также обеспечение мобильности, защищенности и огневой мощи образцов вооружения, техники".

В наши дни преуспевают радикально прозревшие средства разведки. Теперь до передовой сложно даже добраться. А доставить боеприпасы орудиям порой тяжелее, чем успеть их использовать. Более того, раньше предполагалось, что маневр после стрельбы убережет, к примеру, артиллерийские подразделения от ответного удара. Но сегодня ответный удар наносится уже не по месту, откуда велся огонь, а по технике, которая его открыла, пусть даже она уже далеко и перемещается.

Один из способов снизить или исключить потери - рассредоточение. Работают сегодня небольшими группами, а боевые технические единицы все чаще поодиночно. В этой ситуации в серьезной поддержке нуждается мозг командира. Предусмотреть все нюансы, организовать прочную связь со всеми элементами военного организма, командуя разрозненными силами на существенных расстояниях, - этому теперь способствуют новые автоматизированные системы управления. Ими насыщаются уже и линейные подразделения.

Виктор Тумар, заместитель начальника Генерального штаба по научной работе:

"Идет активное развитие специального программного обеспечения для поддержки принятия решений командиров на местах. Так как тот командир, который принимает или опережает в принятии решения своего противника, естественно, он может работать и вести успешные боевые действия против более сильного противника".

Безусловно, приоритетными направлениями развития системы вооружения в Беларуси остаются ПВО, РЭБ, ракетные войска и артиллерия, разведка, авиация. В полном объеме выполняются поручения Главнокомандующего относительно бесплотных систем. Ожидаются поставки новых образцов, не снижаются темпы модернизации имеющихся. Наращиваются ремонтные, эвакуационные возможности.