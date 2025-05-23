Как появился фонд "Молодая гвардия" и чему учат воспитанников военно-патриотических клубов

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Мир военно-патриотических клубов - это необъятное море эмоций. Ребят оттуда прекрасно понимаешь, когда с ними погружаешься в драйв максимально насыщенной жизни. Кто стал первопроходцем в этом деле, рассказали в "Специальном репортаже".

Пионером военно-патриотического движения высокого уровня стал клуб "Рысь" на базе элитной части спецназа. А сегодня во внутренних войсках два десятка клубов, у каждого своя форма, свой шеврон и статная выправка у воспитанников. И называют их уже не иначе, как "Молодая гвардия".

Руслан Шиг, помощник начальника управления - начальник отделения гражданско-патриотического воспитания ГУКВВ МВД:

"О том, что идея создания военно-патриотических клубов была верной, говорит тот факт, что клуб вырос с 60 человек до 250 за короткий промежуток времени. Ребята проявили колоссальный интерес. Им было интересно абсолютно все: от жизни в военнослужащей бригаде до тех занятий, которые здесь проводятся".

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Стрельба, рукопашный бой, управление беспилотниками, медподготовка, даже журналистика, - это далеко не все, чем занимаются сегодня ребята в клубах. Это и спорт, включая уроки от мастеров международного класса: от фехтования до спортивной стрельбы. Есть и возможность участвовать в международных соревнованиях.

В гостях и на мотивационных встречах бывают политики, государственные деятели самых разных сфер, даже космонавты.

Участники клубов ездят на военно-полевые сборы и увлекательные слеты. Одна из участниц так отозвалась об этих мероприятиях: "На самом деле, описать парой слов очень сложно. Здесь такая дружеская атмосфера. Мы сидим, как в кругу семьи".

Сергей Гребенников, помощник командующего внутренними войсками МВД Беларуси:

"Жизнь подсказала, что все наши патриотические клубы надо объединить под одно крыло. И генерал-майору Николаю Карпенкову пришла такая идея - объединить их в какую-то организацию. И этой организацией стал фонд "Молодая гвардия". Основная цель его - объединить все наши клубы, объединить наших патриотически настроенных детей, никого не потерять, каждого ребенка сопровождать, оказывать поддержку".

Сергей Гребенников news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d540c70-7b81-4242-9104-d8d0ce2bfbb9/conversions/a9430702-0670-44fd-ac4f-fa7079bd60e2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d540c70-7b81-4242-9104-d8d0ce2bfbb9/conversions/a9430702-0670-44fd-ac4f-fa7079bd60e2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d540c70-7b81-4242-9104-d8d0ce2bfbb9/conversions/a9430702-0670-44fd-ac4f-fa7079bd60e2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d540c70-7b81-4242-9104-d8d0ce2bfbb9/conversions/a9430702-0670-44fd-ac4f-fa7079bd60e2-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Должна быть мода на патриотизм, но не только в мальчишеской среде, но и среди девчонок, - считает директор фонда. - Мы проработали с Национальной школой красоты вопрос проведения занятий с нашими девчонками. Их где-то 30 % сегодня в наших военно-патриотических клубах. И основная цель, чтобы наши девочки, наши красавицы знали и умели подчеркнуть красоту белорусской женщины".

В клубе отмечают лучших, поощряют за успехи, стимулируют на новое познание себя и своих талантов, учат отдыхать с пользой, чувствовать локоть товарища. А еще призывают сохранить историческую память. И это не только про возложение цветов в памятные даты.

"Новым для детей стало участие в митинге-реквиеме в Брестской крепости в ночь на 22 июня. Он был посвящен жертвам Великой Отечественной войны и геноциду белорусского народа, - обозначил Сергей Гребенников. - Когда в 4 часа утра ты находишься на территории Брестской крепости и осознаешь, что в этот момент началась страшнейшая война, пропускаешь все через себя, стержень, который в нашей детворе есть, закаляется".

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Воспитание - великое дело, и готовность к поступкам с большой буквы у этих ребят в крови. И когда горел торговый центр в Витебске, воспитанники клубов тоже оказались рядом, помогали спасателям. И это лишь один из случаев, когда нужно было за секунды найти правильное решение, поступить по совести и чести. Есть примеры спасения жизни, и дети не любят хвастать.