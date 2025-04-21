Как преобразится парк Уго Чавеса в Минске, рассказал гендиректор Минскзеленстроя

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Гендиректор Минскзеленстроя Александр Ермолович рассказал о планах по благоустройству парка имени Уго Чавеса, пишет агентство "Минск-Новости".

По его словам, сейчас проектируется четвертая очередь парка. Эта территория будет спортивной направленности.

Там появятся лыжероллерная трасса протяженностью более 2 км, ледовая арена, площадки для занятий волейболом, мини-футболом и стритболом.

Напомним, парк в Каменной Горке торжественно открыли в начале июля 2024 года.

К небольшой детской площадке и зоне воркаута добавили каскадную лестницу для скейтеров, игровые площадки, аттракционы. Появилось даже кафе.

Ежегодно в каждом районе столицы обустраиваются по две зоны отдыха. По традиции их открытие планируется ко Дню Независимости и ко Дню города.

"В основном это территории, расположенные возле водных объектов, ранее неухоженные. Они благоустраиваются, там устанавливается детское игровое оборудование, оборудование для занятий спортом - словом, все то, что требуется для полноценного отдыха горожан", - пояснил Ермолович.