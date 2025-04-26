Как проходит служба в зоне отчуждения и есть ли там опасность для жизни

Чернобыльская авария 1986 года стала самой крупной в истории атомной энергетики. Взрыв на четвертом энергоблоке стал настоящим потрясением для всего мира. Выпущенный пар разрушил крышу реактора весом 2 тыс. тонны. 8 из 140 тонн радиоактивного топлива оказались в воздухе.

Даже сейчас, спустя почти 40 лет, сложно представить, что такое могло произойти в реальности. Тогда - тем более. Понятно было одно: действовать нужно было здесь и сейчас.

Для ликвидации последствий аварии были брошены все возможные силы. Задействовались огромные технические и человеческие ресурсы со всего Советского Союза. Одному из сотни тысяч мобилизованных оказаться в эпицентре мировой катастрофы пришлось белорусскому военному летчику Леониду Курсову.

Леонид Курсов, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС (1986 г.):

"Непосредственно 26 апреля меня застали эти события в Грузии. В то время я служил в 325-м отдельном вертолетном транспортном полку. Но узнали мы о трагедии на Чернобыле позже - 2 мая".

Леонид Курсов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be60e33d-752b-4f1c-8253-c3159777f695/conversions/3421ff12-a9ab-43a7-a84e-fbe755510108-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be60e33d-752b-4f1c-8253-c3159777f695/conversions/3421ff12-a9ab-43a7-a84e-fbe755510108-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be60e33d-752b-4f1c-8253-c3159777f695/conversions/3421ff12-a9ab-43a7-a84e-fbe755510108-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be60e33d-752b-4f1c-8253-c3159777f695/conversions/3421ff12-a9ab-43a7-a84e-fbe755510108-xl-___webp_1920.webp 1920w

В первые дни после аварии были предприняты меры по засекречиванию данных о ее реальных и прогнозируемых последствиях. Осознавать всю опасность и серьезность ситуации в полной мере не могли. Пролетали на высоте 100 м над разрушенным реактором, который продолжал выбрасывать в атмосферу летальные дозы излучения. Среди задач экипажей воздушных суден - скидывать песчано-свинцовую смесь и делать замеры уровня радиации. Над реактором стрелка дозиметра зашкаливала.

"Самым главным было прекратить этот выброс, по крайней мере, значительно уменьшить его интенсивность, чтобы не пострадало большее количество населения", - обозначил Леонид Курсов.

Благодаря общим усилиям к 6 мая 10-дневный выброс радиоактивности удалось снизить в тысячу раз. Но за это время радиоактивное облако уже дошло до США, Канады и Японии.

Больше, чем даже северная часть Украины и Западной России пострадала Беларусь. В зоне радиоактивного загрязнения оказалась почти четверть территории страны, где вели свой быт 20 % населения. Сотни деревень и поселков фактически перестали существовать, остались только их призраки.

Из некогда бывшей деревни Дерновичи под Наровлянами, в 30 км от южной границы, после аварии на Чернобыльской АЭС были переселены 308 семей в чистые места, преимущественно в Светлогорский район. Людям пришлось покинуть свои дома. Им запрещалось брать с собой вещи, одежду, личный транспорт, детские игрушки, оставляли даже животных. Жизнь в деревнях полностью остановилась.

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Судьбу этой деревни на белорусской земле повторили еще 478 населенных пунктов. Отселенные в свое время здесь деревни превратились в зону отчуждения, куда проход людям просто так запрещен. Сейчас эти территории охраняются многими ведомствами. И, несмотря на отсутствие жизни, сохранять порядок на земле здесь продолжают белорусские пограничники.

Наровлянский - один из трех наиболее пострадавших от последствий Чернобыльской аварии районов в Гомельской области. В одном ряду с ним - Брагинский и Хойникский районы. Сейчас это территории известного на весь мир Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.

Работают там только контрактники, давшие свое согласие на службу в этом районе.

Роман Сташевич, начальник пограничной заставы "Наровля":

"Каждый день ведется учет полученных доз (радиации - прим. ред.) и их суммирование, чтобы в последующем, по окончании года, выявить, не получил ли военнослужащий вреда для своего здоровья. Организовано ежегодное прохождение углубленной медицинской комиссии для того, чтобы выявить отклонение в состоянии здоровья, либо изменение в состоянии военнослужащего".

Роман Сташевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/895c2ec4-0d3b-4bcd-925e-7cd7933a0d97/conversions/9195443e-370b-4492-bea5-3b5b36df0851-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/895c2ec4-0d3b-4bcd-925e-7cd7933a0d97/conversions/9195443e-370b-4492-bea5-3b5b36df0851-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/895c2ec4-0d3b-4bcd-925e-7cd7933a0d97/conversions/9195443e-370b-4492-bea5-3b5b36df0851-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/895c2ec4-0d3b-4bcd-925e-7cd7933a0d97/conversions/9195443e-370b-4492-bea5-3b5b36df0851-xl-___webp_1920.webp 1920w

В заповеднике пограничники не ведут привычное пешее патрулирование. Выезды за КПП, с которого начинается запретная зона, осуществляется на машинах с установленной системой кондиционирования. После работы в зоне всегда производится санитарная обработка.

"Автомобиль повышенной проходимости Toyota Hilux оснащен специальными фильтрами, которые позволяют находиться личному составу в зоне радиоактивного загрязнения. Также автомобиль оборудован стационарным тепловизором, который позволяет наблюдать за окружающей местностью в темное время суток в условиях плохой погоды, не отвлекая внимания водителя. Неоднократно использовался при задержании нарушителей белорусского законодательства в ходе проведения режимных мероприятий", - отметил Роман Сташевич.

Время работы в заповеднике - 5 ч ежедневно. В месяц, как правило, выходит не больше 150 ч. Территория охраняется в связке с работниками Полесского заповедника.

Юрий Ковшун, замдиректора Полесского радиационно-экологического заповедника по Наровлянскому участку:

"Уровни радиации понизились, но прошел только период разложения стронция, цезия. Остальные все тяжелые металлы находятся в земле. Сами уровни в воздухе, что мы прибором измеряем, в норме".

Юрий Ковшун news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff92b107-0366-4815-bbe8-520a5d5d475a/conversions/013221e6-d8c0-457f-b732-4c0a58d8b30b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff92b107-0366-4815-bbe8-520a5d5d475a/conversions/013221e6-d8c0-457f-b732-4c0a58d8b30b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff92b107-0366-4815-bbe8-520a5d5d475a/conversions/013221e6-d8c0-457f-b732-4c0a58d8b30b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff92b107-0366-4815-bbe8-520a5d5d475a/conversions/013221e6-d8c0-457f-b732-4c0a58d8b30b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Нетронутый природный ландшафт, дикие звери, множество косуль, лоси, зубры, зайцы, лошади Пржевальского. С уходом человека природа здесь себя чувствует вполне хорошо. И об этом здесь есть кому позаботиться.

"Благодаря подходу главы государства и его отношения к нашей территории, заповеднику, все-таки через столько лет мы потихоньку начинаем осваивать эти территории. Начинаем не сидеть на шее государства, а изыскивать средства, зарабатывать, улучшать материально-техническую базу", - подчеркнул Юрий Ковшун и добавил, что там уже обновился тракторный парк для заготовки древесины, есть два манипулятора, трактор МТЗ, энергонасыщенный трактор, легковой автобус.

Продукция сельского хозяйства Гомельского региона сегодня пользуется популярностью на международных рынках. И в ее качестве никто не сомневается. Об этом в 2024 году говорил Президент Александр Лукашенко в городском поселке Корма, приехав туда на праздник "Дожинки".

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Нам пришлось лицом к лицу столкнуться с огромной человеческой трагедией. Казалось, это тупик и выхода нет. Вспомните те времена. Нас тогда убеждали: жить здесь нельзя. Про территории надо забыть, все бросить и уйти, людей отселить. Что дальше с землями будет, с этим краем - как бог даст. Мы категорически тогда отвергли такие предложения".

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72aa57d3-a608-45f3-829e-b7b58082eba5/conversions/1590e1e2-3910-4d39-a708-51e1b5b14b4b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72aa57d3-a608-45f3-829e-b7b58082eba5/conversions/1590e1e2-3910-4d39-a708-51e1b5b14b4b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72aa57d3-a608-45f3-829e-b7b58082eba5/conversions/1590e1e2-3910-4d39-a708-51e1b5b14b4b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72aa57d3-a608-45f3-829e-b7b58082eba5/conversions/1590e1e2-3910-4d39-a708-51e1b5b14b4b-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я понимал, обеспечить достойную жизнь в чернобыльских районах в реалиях развала 1990-х годов - задача почти невыполнимая, - заметил глава государства. Но самое страшное было: Куда деваться? Куда бежать? Мы наших людей на произвол судьбы не бросим. Вашу продукцию сельского хозяйства со свистом покупают на всех международных рынках".

Гомельщина - регион, больше других пострадавший от Чернобыльской АЭС. Раньше эти земли считались неперспективными, но наш Президент всегда своим примером показывал: здесь можно жить и получать чистый урожай. Этого бы не случилось, если бы три десятилетия назад чернобыльские земли бросили.

Шесть специальных программ, колоссальная работа ученых, несколько десятков миллиардов рублей на медицину, жилье, дороги, образование - этот "чернобыльский" путь президент прошел вместе со своей страной. Сейчас Гомельская область - высокоразвитый агропромышленный регион.

С 2022 года территорию заповедника можно посещать и туристам. Вдобавок к этому появились свои экспериментально-хозяйственные земли, на которых ловят рыбу, охотятся, собирают мед и заготавливают древесину.

Но куда большая угроза заповеднику теперь лесные пожары, идущие с территории Украины. Они происходят не часто - за прошлый год два случая, но здесь важно вовремя заметить угрозу. На этом и сконцентрированы общие усилия.

Юрий Ковшун:

"У нас, как я говорю, пожар - это святое, это наша святая обязанность. На той территории они ничего не делают. Вот 2023 году мы фронт пожара держали 18 км. Все было закопчено в дыму".

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16 км охраняемого пограничниками участка - это река Припять. Если здесь кого и ловят, то это в основном браконьеры.

"Были нарушители пограничного режима, а также были нарушители, которые незаконно добывали рыбу на водном объекте. Соответственно, все были задержаны, привлечены к ответственности. Их было не очень много, но все из разных регионов", - отметил начальник отделения береговой охраны пограничной заставы "Наровля" Василий Козлов.

Все еще встречаются те, для кого нажива выше рисков. Для тех, кто на машине пытается вывезти из запретной зоны что-нибудь ценное, на дорогах ставят специальную лабораторию. Она оборудована специальными датчиками, которые улавливают радиацию. Здесь ошибиться невозможно. Так и выявляют нарушителей.

В зоне отчуждения действует особый правовой режим. Посещение здесь строго ограничено, и сюда попасть можно только по пропускам - по службе и с недавних пор в составе экскурсионных групп. Но раз в год здесь бывают исключения - на Радуницу, когда люди приезжают на могилы к своим родственникам.

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Ликвидаторы последствий аварии даже спустя 39 лет рассказывают о тех событиях, едва ли не в точности, как о вчерашнем дне. Но понадобились годы, чтобы пришло полное осознание, какой ценой они спасли миллионы других людей. А цена была слишком высока, это собственная жизнь. По официальным данным, от причин, непосредственно связанных с аварией, погибли до 50 человек. Точное количество погибших от отдаленных последствий облучения до сих пор доподлинно неизвестно.

15 декабря 2000 года работа Чернобыльской атомной электростанции была остановлена. Но запрятанный внутрь двух саркофагов четвертый реактор еще долгое время будет представлять собой радиоактивную опасность.