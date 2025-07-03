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Как проходят праздничные мероприятия на Кургане Славы
День Независимости - праздник особенный. Это день освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
У Кургана Славы прошла церемония возложения цветов. Многие пришли, чтобы поклониться, вспомнить, подойти к подножью Кургана Славы или вовсе подняться на его вершину, покорив 241 ступень.
В Беларуси сохранение исторической памяти, правды, современное развитие городов и небольших населенных пунктов, укрепление безопасности - приоритет государственной политики, поддерживаемый на высшем уровне.
В торжественной церемонии по случаю Дня Независимости на Кургане Славы принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, после его выступления прошла минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Беларусь в 1941-м первой встретила врага, а в 1944 году уже встречала освобождение, поэтому на Кургане Славы прозвучали и оружейные залпы.
Молодое поколение белорусов также присутствовало на торжественной церемонии - это и военно-патриотические отряды, и пионеры, и активисты БРСМ. Они общались с ветеранами, присутствующими в мемориальном комплексе.
На Кургане Славы были рады видеть ветеранов, ведь сегодня им нужно отдать особую дань уважения и почета. Они являются гордостью Беларуси. И память о Великой Отечественной войне белорусы должны укреплять мирным, созидательным трудом.
И потомки победителей это делают. Свои лучшие товары, новинки привезли на Курган Славы предприятия Минской области. На территории мемориального комплекса развернуты торговые ряды, будут показаны театрализованные шоу, представления, звучат песни военных лет.