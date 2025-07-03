Как проходят праздничные мероприятия на Кургане Славы

День Независимости - праздник особенный. Это день освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

У Кургана Славы прошла церемония возложения цветов. Многие пришли, чтобы поклониться, вспомнить, подойти к подножью Кургана Славы или вовсе подняться на его вершину, покорив 241 ступень.

В Беларуси сохранение исторической памяти, правды, современное развитие городов и небольших населенных пунктов, укрепление безопасности - приоритет государственной политики, поддерживаемый на высшем уровне.

В торжественной церемонии по случаю Дня Независимости на Кургане Славы принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, после его выступления прошла минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Беларусь в 1941-м первой встретила врага, а в 1944 году уже встречала освобождение, поэтому на Кургане Славы прозвучали и оружейные залпы.

Молодое поколение белорусов также присутствовало на торжественной церемонии - это и военно-патриотические отряды, и пионеры, и активисты БРСМ. Они общались с ветеранами, присутствующими в мемориальном комплексе.

На Кургане Славы были рады видеть ветеранов, ведь сегодня им нужно отдать особую дань уважения и почета. Они являются гордостью Беларуси. И память о Великой Отечественной войне белорусы должны укреплять мирным, созидательным трудом.