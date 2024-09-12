Как прошла акция "Неделя родительской любви" и какие цели преследовались, рассказала Чемоданова

В Беларуси особое внимание уделяется семье, семейным ценностям, развитию этой идеологической платформы.

Как прошла акция "Неделя родительской любви", чему была посвящена, какие цели преследовались, в студии "Первого информационного" рассказала Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.

"В течение всей недели мы насытили акцию "Неделя родительской любви" максимально различными мероприятиями. Касались они, конечно, в первую очередь поздравлений нашим родным, близким, маме, папе" - уточнила Ольга Чемоданова.

Также отметила, что ежегодно именно в этот период времени они стараются объединить всех людей вместе: детей и молодежь, людей пожилого возраста.

Например, в 2024 году в атриуме торгового центра "Столица" в течение Недели родительской любви для гостей столицы и белорусских первичек была организована большая праздничная музыкальная программа. К слову, этот проект был подготовлен Минской городской организацией общественного объединения "Белорусский союз женщин" и Мингорисполкомом.

"На протяжении всего календарного года теме семьи, родительской любви мы на самом деле уделяем очень большое и знаковое внимание. Ведь мы все начинаем еще в самом начале года", - уточнила Ольга.

Мы говорим о разном, в том числе и о том, насколько сегодня важно укреплять позиции семьи, сохранять семейные ценности. Ведь на самом деле это и есть идеология нашего белорусского государства. И зачаток как раз в семье, в сохранении этих ценностей и продолжении рода семьи. Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома

Спикер подчеркнула, что гордится и "Минской сменой". К слову, это следующий этап акции "Неделя родительской любви", она переходит уже к более взрослой части молодого поколения.

"Городской проект "Минская смена" отличается от таких проектов, например, как "100 идей для Беларуси" и многие другие молодежные проекты. В первую очередь здесь мы потенциально формируем перспективный молодой кадровый резерв, потому что мы видим, кто участвует, какие навыки показывает молодежь в рамках реализации своих инициатив. И самое главное это то, что участие в "Минской смене" сегодня принимают не только молодые люди, учащиеся в учреждениях образования, не только студенты, но в том числе и работающая молодежь", - поделилась Ольга.

Когда люди в одной команде работают, и у них рождается новая идея, которая действительно ляжет в основу и принесет пользу в развитии инфраструктуры, в том числе города, это дорогого стоит, убеждена она. "С каждым проектом мы работаем индивидуально, работают в первую очередь руководители наших подразделений городских структур".

Есть большое желание, чтобы он (городской проект "Минская смена" - прим. ред.) работал на уровне республики. Когда-нибудь придет это время, потому что в каждом регионе есть очень талантливые молодые люди, которых нам необходимо просто увидеть и дать им возможность самореализации на таких площадках. Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома