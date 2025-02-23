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Как сотрудники МЧС Беларуси проводят профилактические работы по пожарной безопасности
Свыше 100 человек погибли на пожарах в Беларуси в 2025 году. Сотрудники МЧС Беларуси усиленно проводят профилактику с людьми. В учреждениях образования обязывают родителей изучить правила пожарной безопасности и пройти анкетирование. В прокуратуре также проводят свою работу и с органами власти, и с населением.
Одна из трагедий произошла еще в 2024 году в деревне Ястребель Березовского района - на пожаре погибли четверо детей в возрасте от 2 месяцев до 6 лет. Четырехлетней девочке удалось спастись. Также выжила 37-летняя мать. Семья была благополучная. Причина пожара до сих пор точно неизвестна.
Как показала проверка прокуратуры, в доме был неисправен пожарный извещатель. В течение года милиция, учителя, врачи посещали семью как многодетную, но никто не обратил внимания на неисправность маленького прибора, который мог бы сохранить большую семью.
А вот пожар в Мстиславском районе унес жизнь четырехлетнего мальчика и 34-летнего мужчины. Здесь семья состояла в социально опасном положении. Вечером мать ушла на работу, а в доме остался сожитель с двумя детьми. Ночью произошел пожар. 10-летняя девочка проснулась, пыталась разбудить отчима, но все было безуспешно. Школьница принялась спасать брата, но огонь стремительно набирал обороты. Девочка получила сильные ожоги тела. Спасти братишку не удалось. Погиб также и мужчина. Предположительно, пожар произошел из-за непотушенной сигареты отчима.
"Дети проживали с матерью и ее сожителем. Ранее семья признавалась в социально опасном положении - мать злоупотребляла спиртными напитками. Она проходила лечение от алкогольной зависимости. Однако причины и условия, по которым создавалась неблагоприятная для детей обстановка, в полной мере не были устранены, - отметила старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Могилевской области Мария Барановская. - Ситуация в семье усугубилась - взрослые продолжили злоупотреблять спиртным, часто оставляли малолетних без присмотра. В день пожара мать после совместного распития спиртных напитков ушла на работу, оставив детей под присмотром пьяного сожителя".
Учитывая все происходящее, за дело взялась прокуратура. Под контроль попали как многодетные семьи, так и престарелые люди. Например, сотрудникам надзорного ведомства стало известно о сложной жизненной ситуации пенсионерки из Гомельского района. Женщина проживает одна и имеет серьезные нарушения слуха. Помочь ей было некому, а печь находилась в ненадлежащем состоянии.
Александра Пехота, помощник прокурора Гомельского района:
"Прокуратурой Гомельского района совместно с иными субъектами профилактики приняты меры для оказания помощи одинокой женщине. Восстановлено печное отопление, автономный пожарный извещатель, оказана иная социальная поддержка. В настоящий момент вопрос о проведении электроэнергии в домовладение остается на контроле прокуратуры района".
Еще свою масштабную профилактическую работу проводят и сотрудники МЧС - работают на опережение.
Официальный представитель МЧС Беларуси Евгений Барановский рассказал, что основной принцип в такой работе - это дойти до каждого, потому что нужна индивидуальная работа. Отталкиваются работники МЧС сегодня непосредственно от тех причин и условий, от глубокого анализа происходящих пожаров. И, исходя из этого, уже выстраивают адресные меры, чтобы предупредить беду.
Казалось бы, сейчас время развитых технологий, но это в случае с пожарами играет против людей. Одна из основных причин возгораний - несоблюдение правил эксплуатации электрооборудования. За 2024 год произошло почти 2 тыс. огненных трагедий из-за того, что загорелась техника.
Организовать работу всех структур, чтобы все органы местной власти и ведомства работали синхронно - на этом сегодня делает акцент Генеральная прокуратура Беларуси.
Павел Зайцев, начальник управления по надзору в социальной сфере Генеральной прокуратуры Беларуси: "Установлены факты, свидетельствующие об отсутствии взаимодействия субъектов профилактики в сфере предупреждения пожаров и гибели людей на них, а также ненадлежащее взаимодействие местных распорядительных органов и иных субъектов профилактики, вследствие чего некоторые граждане, допустившие нарушение правил противопожарной безопасности, погибли на пожарах".
Но в первую очередь каждый в ответе сам за свою безопасность и за безопасность своих детей. Какую бы профилактическую работу органы власти ни проводили, результаты будут, когда каждый начнет с себя.