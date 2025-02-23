Как сотрудники МЧС Беларуси проводят профилактические работы по пожарной безопасности

Свыше 100 человек погибли на пожарах в Беларуси в 2025 году. Сотрудники МЧС Беларуси усиленно проводят профилактику с людьми. В учреждениях образования обязывают родителей изучить правила пожарной безопасности и пройти анкетирование. В прокуратуре также проводят свою работу и с органами власти, и с населением.

Одна из трагедий произошла еще в 2024 году в деревне Ястребель Березовского района - на пожаре погибли четверо детей в возрасте от 2 месяцев до 6 лет. Четырехлетней девочке удалось спастись. Также выжила 37-летняя мать. Семья была благополучная. Причина пожара до сих пор точно неизвестна.

Как показала проверка прокуратуры, в доме был неисправен пожарный извещатель. В течение года милиция, учителя, врачи посещали семью как многодетную, но никто не обратил внимания на неисправность маленького прибора, который мог бы сохранить большую семью.

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А вот пожар в Мстиславском районе унес жизнь четырехлетнего мальчика и 34-летнего мужчины. Здесь семья состояла в социально опасном положении. Вечером мать ушла на работу, а в доме остался сожитель с двумя детьми. Ночью произошел пожар. 10-летняя девочка проснулась, пыталась разбудить отчима, но все было безуспешно. Школьница принялась спасать брата, но огонь стремительно набирал обороты. Девочка получила сильные ожоги тела. Спасти братишку не удалось. Погиб также и мужчина. Предположительно, пожар произошел из-за непотушенной сигареты отчима.

"Дети проживали с матерью и ее сожителем. Ранее семья признавалась в социально опасном положении - мать злоупотребляла спиртными напитками. Она проходила лечение от алкогольной зависимости. Однако причины и условия, по которым создавалась неблагоприятная для детей обстановка, в полной мере не были устранены, - отметила старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Могилевской области Мария Барановская. - Ситуация в семье усугубилась - взрослые продолжили злоупотреблять спиртным, часто оставляли малолетних без присмотра. В день пожара мать после совместного распития спиртных напитков ушла на работу, оставив детей под присмотром пьяного сожителя".

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Учитывая все происходящее, за дело взялась прокуратура. Под контроль попали как многодетные семьи, так и престарелые люди. Например, сотрудникам надзорного ведомства стало известно о сложной жизненной ситуации пенсионерки из Гомельского района. Женщина проживает одна и имеет серьезные нарушения слуха. Помочь ей было некому, а печь находилась в ненадлежащем состоянии.

Александра Пехота, помощник прокурора Гомельского района:

"Прокуратурой Гомельского района совместно с иными субъектами профилактики приняты меры для оказания помощи одинокой женщине. Восстановлено печное отопление, автономный пожарный извещатель, оказана иная социальная поддержка. В настоящий момент вопрос о проведении электроэнергии в домовладение остается на контроле прокуратуры района".

Еще свою масштабную профилактическую работу проводят и сотрудники МЧС - работают на опережение.

Евгений Барановский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3f3b979-7480-42b8-a4c9-19518d060422/conversions/b61304fc-b419-4a7a-a249-1e5a3331cd4a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3f3b979-7480-42b8-a4c9-19518d060422/conversions/b61304fc-b419-4a7a-a249-1e5a3331cd4a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3f3b979-7480-42b8-a4c9-19518d060422/conversions/b61304fc-b419-4a7a-a249-1e5a3331cd4a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3f3b979-7480-42b8-a4c9-19518d060422/conversions/b61304fc-b419-4a7a-a249-1e5a3331cd4a-xl-___webp_1920.webp 1920w Евгений Барановский

Официальный представитель МЧС Беларуси Евгений Барановский рассказал, что основной принцип в такой работе - это дойти до каждого, потому что нужна индивидуальная работа. Отталкиваются работники МЧС сегодня непосредственно от тех причин и условий, от глубокого анализа происходящих пожаров. И, исходя из этого, уже выстраивают адресные меры, чтобы предупредить беду.

Казалось бы, сейчас время развитых технологий, но это в случае с пожарами играет против людей. Одна из основных причин возгораний - несоблюдение правил эксплуатации электрооборудования. За 2024 год произошло почти 2 тыс. огненных трагедий из-за того, что загорелась техника.

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Организовать работу всех структур, чтобы все органы местной власти и ведомства работали синхронно - на этом сегодня делает акцент Генеральная прокуратура Беларуси.

Павел Зайцев, начальник управления по надзору в социальной сфере Генеральной прокуратуры Беларуси: "Установлены факты, свидетельствующие об отсутствии взаимодействия субъектов профилактики в сфере предупреждения пожаров и гибели людей на них, а также ненадлежащее взаимодействие местных распорядительных органов и иных субъектов профилактики, вследствие чего некоторые граждане, допустившие нарушение правил противопожарной безопасности, погибли на пожарах".