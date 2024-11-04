Как три дня путча стали границей между двумя эпохами - Горбачева и Ельцина

23 апреля 1991 года в резиденции Ново-Огарево под Москвой президент Михаил Горбачев договарился с руководителями девяти республик подписать новый союзный договор. Остальные шесть планировали отпустить в свободное плавание. Предполагалось создать ССГ - Союз Суверенных Государств, федеративное образование, участники которого обладали бы всей полнотой суверенной политической власти. Подписание назначено было на 20 августа. За день до этого была предпринята отчаянная попытка не допустить ликвидации Советского Союза.

19 августа с 6 утра по центральному телевидению СССР передали экстренное сообщение о введении режима чрезвычайного положения на полгода и создании комитета по управлению им - ГКЧП.

"Ввести чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР на срок 6 месяцев", - произнесла диктор с экрана ТВ.

В остальное время телевизор показывал не анонсированные в программе телепередач симфонические концерты, а также балет "Лебединое озеро". Он и стал нарицательным символом тех событий.

Государственный комитет по чрезвычайному положению состоял из высокопоставленных должностных лиц во главе с вице-президентом Геннадием Янаевым.

"В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачевым обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7 Конституции СССР вице-президент СССР приступил к временному исполнению обязанностей президента", - заявил с трибуны Геннадий Янаев.

Первый заместитель премьер-министра Беларуси (1991-1994 гг.), государственный деятель Беларуси Михаил Мясникович рассказал, что Кебич был тогда в отпуске.

"Все были в растерянности в Центральном комитете. Складировали и куда-то вывозили бумаги (по крайней мере я так могу предположить). И самое главное, что возникали вопросы с союзными предприятиями: кому они подчиняются, что они собой представляют и так далее", - описал ситуацию он.

Михаил Мясникович:

"На территории Беларуси были сконцентрированы очень большие воинские подразделения. И действительно мне звонили по поводу ядерного оружия. Мне звонили председатели райисполкомов, облисполкомов и говорили: "У меня в кабинете 2 или 3 генерала, они спрашивают, что им делать".

"Наша задача была (и мы с этой задачей справились), чтобы было продовольственное обеспечение, чтобы были поставлены горюче-смазочные материалы и другие, чтобы шло соответствующее обеспечение, но в рамках возможного", - отметил Михаил Мясникович.

"ГКЧП я встретил в Литве, - вспоминает писатель, предприниматель начала 90-х Валерий Цапков. - Собственно говоря, на нем моя служба и закончилась, я вернулся в Брест. Дело было так - хаос. Сначала какие-то непонятные указания замполита полка: ты сегодня произнеси речь, едем выполнять какое-то задание. Я выступил на плацу перед десантниками. Поехали. Какую-то телевышку захватили. Не в Вильнюсе, в небольшом городке. Бескровно, тихенько. Потом также вернулись. Потом где-то через два месяца этих командиров взводов тягали в литовскую прокуратуру. "А зачем вы поехали?", - спрашивали. Представьте. Старший лейтенант говорил, что по велению долга. "Вот я по велению долга завел боевые машины, вооружил и поехал". "А был приказ?" "Нет, не было приказа". Такая позиция предательства центральной власти, которая из Москвы поставила задачи и потом начала прятаться".

Члены ГКЧП выступили против политики Горбачева. Однако главным их оппонентом стал Ельцин. Происходящее называли реакционным переворотом. Его сторонники объявили действия членов комитета антиконституционными и вышли на улицу. Столкновение этих двух сил длилось три дня.

В Москве возле Белого дома Ельцин собирал огромный митинг, появились баррикады. Несмотря на введенные в столицу войска и столкновение, ГКЧП так и не решился на силовое подавление сторонников Ельцина.

21 августа осунувшийся Горбачев был возвращен из Крыма. Члены ГКЧП арестованы.

Кроме Москвы и Ленинграда, в эти 3 дня августа (с 19-го по 21-е) массовые митинги в поддержку Ельцина не проходили нигде - ни в российских регионах, ни в союзных республиках.

Три дня путча стали границей между двумя эпохами - Горбачева и Ельцина. 24 августа Горбачев распустил союзный кабинет министров, а также снял с себя полномочия генерального секретаря КПСС. Компартии он предложил самораспуститься. Другого стержня власти в стране еще не было. И хотя Горбачев сохранял пост президента СССР, в реальности центральная власть рухнула. Об этом свидетельствовала последующая цепная реакция парада суверенитетов оставшихся республик Союза.

В качестве временного органа управления до принятия решения о дальнейшей судьбе Советского Союза был создан Госсовет СССР.