Как в 90-е при помощи политтехнологий уговорили депутатов принять герб "Погоня" и БЧБ-флаг

25 августа 1991 года на заседании Верховного совета Белорусской ССР Декларации о государственном суверенитете Республики Беларусь был придан статус конституционного закона. (Этот нормативный правовой акт был принят парламентом республики 27 июля 1990 года и стал первым шагом к независимости страны). В этот же день документ вступил в свою законную силу. А также был принят закон о том, что вся собственность на территории государства отныне является собственностью Беларуси.

19 сентября 1991 года утвердили и новое название государства - Республика Беларусь. Однако Советский Союз все еще существовал, Беларусь находилась в его составе.

Государственный деятель, депутат Верховного Совета Беларуси 12-го созыва (1990-1994 гг.) Роман Внучко рассказал, что заседание проходило непросто. Верховный совет сначала не принял декларацию. Станислав Шушкевич ушел с президиума в комнату за стенкой. Через минут 5-6 вышел и сообщил депутатам, что российские и украинские депутаты приняли декларацию. Тогда документ приняли и белорусские депутаты.

"Дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник, первый космонавт Республики Беларусь, Владимир Коваленок с группой депутатов внес бело-красно-белый флаг. С декларацией принималось и новое знамя. Все было подготовлено. Мы тогда не знали, во что мы вляпались, принимая подобное", - рассказал Роман Внучко.

В этот же день, 19 сентября, одновременно с вопросом о названии страны выносился вопрос о смене государственной символики, о гербе и флаге. И тогда произошла одна из тех историй, когда абсолютное меньшинство при помощи политтехнологий и лоббирования своих интересов навязало большинству свое решение.

В воспоминаниях националистов, протащивших новую символику, сквозило некоторое удивление. Еще за месяц с небольшим до этого события было невозможно представить, что "Погоня" и БЧБ-флаг станут государственными.

Более того, белорусские националисты признались, что та самая 100-тысячная апрельская забастовка не была активом оппозиции. Это стало очевидным после падения ГКЧП, когда националистам удалось вывести на площадь к Верховному совету своих сторонников, но их оказалось критически мало.

Сергей Наумчик, депутат Верховного совета Беларуси от БНФ (1990-1996 гг.):

"Люди на площадь приходили, но одномоментно, в самый пик больше чем 15-30 тыс. человек там никогда не было. Это не 100 тыс. человек, которые были за несколько месяцев до того, во время апрельских забастовок".

То есть Шушкевич, на тот момент председатель Верховного Совета, идейный сторонник БЧБ и "Погони", БНФ, затеявши все это, понимал, насколько эти символы далеки от белорусского народа.

Националистам удалось протащить в Верховный Совет годом ранее 30 своих представителей (что было абсолютным меньшинством). Чтобы изменить государственную символику, требовалась поддержка 2/3 депутатов (это как минимум 231 голос). Националисты просто воспользовались деморализацией коммунистов после провала ГКЧП в августе. С депутатами от Компартии велись переговоры о применении новой символики, и их банально уговорили.

Сергей Наумчик, депутат Верховного совета Беларуси от БНФ (1990-1996 гг.), вспоминает, что они подготовили общественное мнение депутатского корпуса. Хотя, по его словам, настроения были неоднозначные. Один из депутатов согласился с "Погоней", но потребовал, чтобы обязательно была пятиконечная звезда на щите. "Голосование шло очень тяжело", - вспоминал он.

В качестве культурного десанта националисты задействовали поэта и депутата Нила Гилевича. В парламенте он говорил о вульгарности советского подхода по созданию государственных символов республик. Ругать все советское было тогда очень модно.

А накануне в фойе устроили выставку-презентацию с картинками. На ней в красках расписывались достоинства БЧБ-флага и герба "Погоня". О том, что эту символику искусственно создали в пику советской власти и ее активно использовали коллаборанты - приспешники Гитлера в годы Великой Отечественной войны, националисты стыдливо умолчали.

Впрочем, очень скоро стало ясно - националисты обвели всех вокруг пальца. Никакого полноценного расследования по поводу настоящих белорусских символов, никакого советования с народом не было.