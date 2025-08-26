Как в Беларуси печатают школьные учебники?

Для учреждений общего среднего образования подготовлено 28 учебников и учебных пособий. Из них два новых, остальные 26 - переизданы или повторно выпущены. Учебники прошли апробацию в школах.

Особое внимание при переиздании уделили улучшению структуры, смыслового наполнения и практичности эксплуатации.

Узнали о процессе печати школьных изданий.

Подготовить учебник к 1 сентября - задача не из простых, а тем более, качественного его отпечатать. Это многоэтапный процесс, который требует особых технологий и концентрации внимания. В августе у полиграфкомбината - горячий сезон. Учебники здесь печатают в две смены.

Учебниками, напечатанными на Полиграфкомбинате им. Якуба Коласа, пользуются почти 80 % белорусских школьников. В цехах пахнет краской, а шум оборудования заглушает голоса даже тех, кто находится рядом.

Предприятие располагает полным циклом полиграфического оборудования. Начиная от электронной подготовки, выпуска печатных форм и до готового издания с переплетом и твердой обложкой. В процессе задействовано около 400 единиц техники.

На учебники распространяются особые требования по плотности, белизне бумаги, ее непрозрачности. На финальном этапе книжные блоки соединяют с переплетом. Здесь получается то, что каждый ученик увидит на своей парте 1 сентября.

Полиграфкомбинат имени Якуба Коласа - единственный в стране, где изготавливают учебники методом Брайля. Тиражи у таких изданий - 25-30 экземпляров.

Средний тираж школьной литературы для параллели составляет порядка 100-120 тысяч экземпляров. Прежде чем учебники попадут в руки школьников, каждое издание проходит апробацию в школах. Учитываются мнения всех участников образовательного процесса - от педагогов-практиков до учеников.