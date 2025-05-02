Как в Беларуси работает Вахта Памяти и сколько имен жертв войны удалось восстановить за 2024 год

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В Республике Беларусь действуют больше десятка поисковых общественных объединений. Есть клубы и отряды, которые зарегистрированы, например, при учреждениях образования. Также это отряды, которые функционируют при музеях, госпредприятиях.

В проекте "Актуальное интервью" начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси Сергей Корнев рассказал, с кем сотрудничает наша Вахта Памяти и как происходит восстановление имен жертв войны.

В Беларуси действует Вахта Памяти, традиционно проходят торжественные открытия, на которые приглашается местная власть. Раньше также приглашались ветераны Великой Отечественной войны, сейчас это либо воины-интернационалисты, либо ветераны Вооруженных Сил. Также обязательным участником является учащаяся молодежь.

"Мы активно сотрудничаем с Российской Федерацией. У нас есть постоянные партнеры, с которыми мы работаем уже не один год. Это поисковые отряды из Московской, Пензенской, Нижегородской областей. Также тесно сотрудничаем с объединением "Отечество" Республики Татарстан. Даже в период, когда нет полевых поисковых работ, все равно происходит обмен информацией. Еще у нас уже несколько лет работает поисковый отряд из республики Казахстан, города Павлодар "Майдан жолы", - поделился Сергей Корнев.