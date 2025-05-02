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Как в Беларуси работает Вахта Памяти и сколько имен жертв войны удалось восстановить за 2024 год
В Республике Беларусь действуют больше десятка поисковых общественных объединений. Есть клубы и отряды, которые зарегистрированы, например, при учреждениях образования. Также это отряды, которые функционируют при музеях, госпредприятиях.
В проекте "Актуальное интервью" начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси Сергей Корнев рассказал, с кем сотрудничает наша Вахта Памяти и как происходит восстановление имен жертв войны.
В Беларуси действует Вахта Памяти, традиционно проходят торжественные открытия, на которые приглашается местная власть. Раньше также приглашались ветераны Великой Отечественной войны, сейчас это либо воины-интернационалисты, либо ветераны Вооруженных Сил. Также обязательным участником является учащаяся молодежь.
"Мы активно сотрудничаем с Российской Федерацией. У нас есть постоянные партнеры, с которыми мы работаем уже не один год. Это поисковые отряды из Московской, Пензенской, Нижегородской областей. Также тесно сотрудничаем с объединением "Отечество" Республики Татарстан. Даже в период, когда нет полевых поисковых работ, все равно происходит обмен информацией. Еще у нас уже несколько лет работает поисковый отряд из республики Казахстан, города Павлодар "Майдан жолы", - поделился Сергей Корнев.
Он отметил, что по итогам 2024 года подняли костные останки, принадлежащие более 600 военнослужащим рабочей крестьянской Красной Армии, также более 1,7 тыс. останков жертв войны. "В прошлом году мы установили сведения о 32 людях. Установили имена и отчества, откуда призывались, в общем, все контактные данные, организовали поиск родственников посредством государственных организаций", - рассказал Сергей Корнев.