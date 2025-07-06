Как в Беларуси регулируют охоту на бурых медведей и почему их количество растет

В Беларуси становится все больше бурых медведей. За последние 2 года их популяция выросла более чем на 300 особей, тогда как в 2003-м их всего было 150.

Основная часть обитает в Витебской области. И это влияет не только на экосистему. Косолапый заглядывает в гости к белорусам, но не на чашку чая. В райдере мед с пасеки, животные с подворья. Под угрозой и человек. Поэтому с начала июля впервые в Беларуси разрешена охота на бурого медведя. Решение связано с резким ростом численности хищника и необходимостью предотвратить конфликты между зверем и людьми.

Еще 2 года назад в Беларуси насчитывалось 700 особей бурого медведя. В начале 2025-го - уже более 1 тыс. И это опасность не только для тех, кто живет рядом с лесом. Под угрозой подсобные хозяйства с мелкими животными и пасеки, есть случаи с трагичным исходом для человека. Поэтому впервые в истории нашей страны разрешили охоту на хищника в 12 районах. Но такую новость восприняли неоднозначно.

Специалисты спешат успокоить и объясняют, что медведь внесен в Красную книгу и охота на него разрешена только по строгим правилам и на определенной территории, где наиболее высокая плотность зверя.

Василий Зенько, консультант отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:

"На сегодняшний день разрешено изъятие медведя в 12 районах. Это 10 районов Витебской области и 2 района Минской. Есть также ограничения по максимальному количеству, которое будет изыматься. Например, у нас есть охотничье угодье площадью 45 тыс. га. Плотность должна быть выше определенного значения, должна быть самка с молодняком. Также мы не можем изъять больше одной особи на 10 тыс. га".

С хищником, который чуть не лишил жизни, удавалось встретиться и Алексею Балашевичу. Мужчина рос на книгах об индейцах. И когда-то просто увлечение стало делом всей жизни. Уже около 20 лет он связан с лесным миром.

Алексей Балашевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89577168-6ce7-4be9-93b8-12b43d4232a2/conversions/1536330c-42ac-4a8a-ac6d-369ea5a2e98b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89577168-6ce7-4be9-93b8-12b43d4232a2/conversions/1536330c-42ac-4a8a-ac6d-369ea5a2e98b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89577168-6ce7-4be9-93b8-12b43d4232a2/conversions/1536330c-42ac-4a8a-ac6d-369ea5a2e98b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89577168-6ce7-4be9-93b8-12b43d4232a2/conversions/1536330c-42ac-4a8a-ac6d-369ea5a2e98b-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Изначально это был драйв, адреналин, перезагрузка от общения на природе. Сейчас это тоже остается, но больше появляется осознанности. Сейчас я переключился на трофейную охоту. И настоящий охотник - это тот, кто любит природу, заботиться о ее сохранении, кто весной самку не добудет, делает осознанный выстрел, когда это необходимо, когда охотник уверен в этом", - обозначил Алексей Балашевич.

Именно поэтому сегодня в Беларуси выбраны места, определен перечень оружия. Стаж охотника должен быть не менее 3 лет. Но и это еще не все. Чтобы лучше прочувствовать атмосферу, можно плавно забрести на лесную территорию.