3.67 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Какие новые правила платной парковки введены в Минске? Смотрите в программе "На контроле Президента"
Автор:Редакция news.by
Минск вводит новые правила платной парковки. Стоимость зависит от зоны, времени суток и от того, закрытая это территория или нет.
Что предполагает единая парковочная система? Как выглядит специальный мобильный комплекс для определения нарушителей? И насколько законопослушные белорусские автовладельцы?
