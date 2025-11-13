Какие новые правила платной парковки введены в Минске? Смотрите в программе "На контроле Президента"

Минск вводит новые правила платной парковки. Стоимость зависит от зоны, времени суток и от того, закрытая это территория или нет.

Что предполагает единая парковочная система? Как выглядит специальный мобильный комплекс для определения нарушителей? И насколько законопослушные белорусские автовладельцы?