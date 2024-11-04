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Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
Львиная доля всех запрещенных грузов обнаруживается с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. Первый такой рентген появился 2012 году в "Козловичах". Тогда он был только стационарным. Сегодня этот комплекс находится на реконструкции, а его работу выполняют несколько мобильных машин, которые находятся в разных пунктах таможенного оформления. Вообще на вооружении брестских таможенников имеются самые современные технологические средства. Последняя реконструкция здесь закончилась 2 года назад.
Алексей Данилюк, начальник Таможенного поста “Варшавский мост”:
"Основной особенностью последней реконструкции является внедрение в работу автоматизированной системы распределения транспортных средств по рабочим каналам. Она достаточно уникальная и является единственной в нашей стране, на сегодняшний день себя зарекомендовала достаточно успешно. Я думаю, будет в последующем внедрена в других пунктах пропуска".
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Суть этой системы заключается в том, что без участия инспектора система автоматически, в зависимости от загруженности канала, распределяет транспортные средства, где должностное лицо осуществляет операции таможенного контроля.
Ноу-хау исключает даже минимальный шанс “договориться” с инспектором. Ведь система сама определяет, какая машина поедет в какой коридор. А для того, чтобы поток продвигался быстрее, здесь ввели систему проезда так называемой елочкой. Удобнее стало и инспекторам, и пассажирам, но лишь тем, которые не пытаются провести контрабанду.
Алексей Данилюк отметил, что в работе таможенника важно обращать внимание на вербальные и невербальные признаки. "В ходе опроса мы обращаем внимание на поведение подконтрольного лица, на его темп речи, то, как он подает декларацию, предоставляет вещи к осмотру. Исходя из этого, оценивая все риски, мы принимаем решение на проведение тех или иных операций в таможенном контроле", - пояснил начальник Таможенного поста “Варшавский мост”.
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