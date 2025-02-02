Какие вопросы решает земельная амнистия, почему с этим нельзя затягивать

Жилищный вопрос многие предпочитают решать в пользу индивидуального загородного строительства. Но всякий земельный участок требует особой бдительности. Это подтвердила инвентаризация земель: аэрофотосъемка с воздуха показала, что многие попали под земельную амнистию.

Проще говоря, участки не совпали с документально оформленной территорией. Нередко люди попросту прихватили себе лишние сотки или за давностью лет не проверили границы участков.

Президентом Беларуси Александром Лукашенко было дано право исправить ситуацию с минимальными потерями. Можно узаконить нарушения, выкупив землю. И тем самым пройти амнистию. Уже 2 года белорусы пользовались такой возможностью. После ее продлили еще на 3 года (учли массовость нарушений). Но уже сегодня призывают не затягивать с решением.

Почему белорусов настойчиво просят обращаться в исполкомы, не откладывая на последний день? Корреспондент проекта "На контроле Президента" Ольга Анищенко съездила в регионы и убедилась: местная власть настроена навести на земле порядок, но сделать это быстро вряд ли получится. Так что теперь дело за каждым, кто хочет быть хозяином своей земли.

Снести нельзя оставить - дилемма для тысяч белорусов, которых заманила за город перспектива сельской жизни. Уместить недвижимость в границах своих участков получилось не у всех. Нарочно или нет, попробуй сегодня разберись. Но так или иначе вышло, что дома и домики, заборы и ограды, амбары, гаражи у многих оказались вне закона.

"Я пришел и получил отказ от землеустроительной службы. Проверив по геопорталу границы земельного участка, убедился, что залез на землю общего пользования", - поделился житель п. Дружный Андрей Пузик.

И как тут не расстроиться? На чужой территории заступили новенькие забор и навес. Сносить их - считай, влететь в копеечку. Ведь прежде было так: "захватчиков" вынуждали возвращать самовольно занятые сотки, а все строения сносить. Земельная амнистия дает шанс исправить ситуацию без значительных финансовых затрат.

Андрей Пузик:

"Посчитал, что сэкономил в 3 раза. Общие затраты где-то составили порядка 3 тыс., а так мои понесенные затраты на сооружение забора, навеса - гораздо больше, в 3 раза больше. Поэтому я несказанно рад, что представилась такая возможность от государства - узаконить территорию и жить спокойно".

Сплошная инвентаризация по стране выявила около 280 тыс. нарушений. И теперь открываешь геопортал, сразу видно, кто прихватил чужие сотки, а кто перед законом абсолютно чист. Сверху видно все.

Каждый факт несоблюдения границ у местной власти на карандаше. Гаражные кооперативы, там особая история. Только в пределах Жлобина, например, их 5.

Уже никто и не вспомнит, когда эти постройки появились. В 1990-е руководство предприятий поблизости таким образом поощряло своих работников. Дескать, стройте, можно. Но спустя десятилетия подтвердить факт собственности оказалось невозможно.

Андрей Кириенко, член правления, зампредседателя гаражного кооператива:

"Эти гаражи достались всем по наследству. Когда-то они строились от железной дороги, вроде как было разрешение. И наши родители строили сами хозспособом эти гаражи, всю жизнь они владели ими".

Люди поднимали архивы, пытаясь найти хоть какие-то бумаги. Безрезультатно! Ясность в судьбу их спорного наследства внес закон. Людям предложили легализовать постройки, создав гаражный кооператив.

"Будут выставлены места для отходов, те же мусорные баки мы закупим, поставим, организуем вывоз мусора, электричество, я надеюсь, подключим. Людям, конечно, будет гораздо лучше", - Андрей Кириенко.

Амнистия, конечно, не обязаловка. Людям это тоже поясняют. Хочешь - легализируй (понятно, за деньги), не хочешь - возвращайся в законные границы. Но если решил узаконить, лучше не затягивать.

В исполкомах не скрывают, что желающих нынче хоть отбавляй. Хорошо, если удастся оформить документы за полгода. Земельных вопросов много, а очередь у землеустроителей на все случаи одна. И потом, одно дело - проинспектировать земельные наделы, совсем другое - оформить всю документацию.

"Мы стараемся, минимально у нас 15 дел в месяц. Мы стараемся, конечно, выпускать 20 и более. Потому что мы еще занимаемся и юридическими лицами", - обозначил техник-геодезист ГП "Белгеодезия" Владимир Бурый.

Чтоб упростить работу, создали электронную очередь. Записаться можно в два клика, но вот попасть - дольше.

К примеру, на Пуховичский и два соседних района уже почти 3 тыс. желающих. Что с этим делать? В госконтроле уверены: планировать.

Николай Зеньчик, начальник управления Комитета госконтроля Беларуси:

"Например, гражданин из Сеницы приехал узаконить территорию. Он подал заявление, к нему выехала машина, работник все сделал. А на следующей неделе еще один гражданин, т.е. машина обратно будет выезжать. Целесообразнее сразу определить тех, кто узаконивает территорию в Сенице, один раз выехать и за один раз обмерять участки всех этих людей. Мы сразу экономим и на транспортных, и на человеческих ресурсах".

Словом, людей торопят принимать решения и обращаться в исполкомы. В последний вагон земельной амнистии прыгнуть вряд ли получится. До последнего отложить решение, значит, не успеть оформить все бумаги.

"Порядок на земле должен наводиться в том числе и таким образом. Это все систематизация, это приведение в соответствие - так в любых цивилизованных странах происходит, - отметил начальник управления землеустройства Пуховичского райисполкома Александр Баешко. - Мы понимаем, что эта работа необходима, мы ее доведем до конца, все факты самовольного занятия будут устранены. Назад мы уже не отступим, это будет несправедливо по отношению к тем, кто провел легализацию, платил средства".