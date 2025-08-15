3.72 BYN
NBC: Трамп намерен лично встретить с почестями Путина на Аляске
Автор:Редакция news.by
Президент США Дональд Трамп намерен встретить с почестями российского лидера Владимира Путина на Аляске и лично поприветствовать его.
Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленные источники в американской администрации, пишет ТАСС.
По их словам, для президента России будет расстелена красная дорожка по прибытии на военную базу Элмендорф-Ричардсон. Вместе с тем, как подчеркнули источники, точные детали и поэтапность проведения встречи двух глав государств еще находятся на стадии доработки.