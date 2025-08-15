И как стало известно, Трамп прибудет на Аляску первым и будет лично встречать президента Путина, сообщил губернатор штата.



Появляются и заявления Трампа перед вылетом. Вашингтон, к примеру, не рассматривает возможность предоставить Украине гарантии безопасности со стороны НАТО. Также он планирует обсудить с Путиным вопрос территорий и вопросы бизнеса между РФ и США, если получится достичь прогресса по Украине.



Тем временем по заявлениям СМИ, Путин пока прибыл на завод по производству рыбьего жира, который находится в Магадане. Появилось и последнее заявление Зеленского. Он сказал, что наступило время "заканчивать конфликт в Украине”.