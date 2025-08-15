Путин и Трамп на Аляске - кто кого?

Аляска это холодный регион. Но саммит на ее землях очень накалил политические страсти. Сегодня она точка, где сошлись очень красные геополитические линии. Наконец-то Путин и Трамп окажутся за столом переговоров.

Составы делегаций, если не брать в пример президентов, что уже максимально повышает статус события, не просто министры иностранных дел с галстучками. Тут и силовики в полном блеске, и экономические тяжеловесы, и советники по всему спектру от ракет до риторики. О чем это говорит?

О том, что разговор будет не о погоде и не о санкциях на пару чиновников. Готовятся копать глубоко. Возможно, к самой сути: передел сфер влияния, гарантии безопасности. Кстати, этого больше всего и опасаются в ЕС и Британии.

До того как появится северное сияние над Аляской в виде встречи политических тяжеловесов, посмотрим что происходит вокруг. Дональд Фредович успел серьезно расстроиться перед саммитом - не от непоколебимости Путина, а от своих же западных медиа. Bloomberg, CNN, Financial Times уже кричат, что Путин всех переиграл, а Трамп чуть ли не сдает Украину с потрохами. Трамп обещает жесткие последствия – разобраться с особо зарвавшимися СМИ. Но он много чего наобещал. Западные медиа пытаются загнать Трампа в угол, чтобы он выглядел слабаком. Ему же критически важно показать: он идет на переговоры с позиции силы, а не капитуляции. Любое иное прочтение - плевок в его политическое эго. Путинская "победа" в медиа до встречи - это нож в спину его переговорной стратегии. Трамп готов драться не только с Путиным, но и с собственной медийной средой. В четверг в интервью Трамп заявил, что существует 25-процентная вероятность, что его встреча с российским лидером на Аляске не увенчается успехом. То есть американский президент уверен на 75 %, что у него все получится.

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"Это сотрудничество и этот диалог жутко невыгодны Европе. И сейчас, безусловно, через свои средства массовой информации европейские силы пытаются эту встречу путем давления на психологические точки, в первую очередь у Трампа, не то чтобы сорвать, но создать максимальное количество возражений и проблем, которые, на их взгляд, могут в какой-то момент у Трампа триггернуть и заставить его закончить этот мирный, уважительный диалог. Они почему-то считают, что всю эту ситуацию решает Трамп. И более того, они почему-то считают, что если эта война продолжится еще 5-6 лет, возможно, им будет достаточно хорошо, потому что еще будет что разворовывать".

А тем временем в стане "единого Запада" разброд. Помните ту самую "коалицию желающих" из ЕС? Так вот в ней появились "нежелающие". Британия, которая еще недавно рвалась "миротворить" на Украине с автоматами наперевес, вдруг дала заднюю. Премьер Кир Стармер переобулся: никаких наземных войск, вместо этого – патрули в небе над Западной Украиной, тренировки для ВСУ и разминирование Черного моря. Гениально! Пока флот России контролирует акваторию! Это либо беспрецедентный альтруизм, либо красивая ширма для тихого слива. Сигнал очевиден: Лондон не горит желанием лезть в прямую конфронтацию с Москвой из-за Киева. Ищет "цивилизованную" отмазку. Интересно, как на Аляске будет воспринята эта британская интенция: как слабость или прагматизм? И на фоне этого требование Зеленского одного триллиона долларов репараций выглядит шедевром оторванности от реальности. Немедленное прекращение огня? Членство в НАТО и ЕС? Сохранение санкций? Это не переговоры, это ультиматум, который никто не примет. Это сценарий для комедии, если бы не было так грустно. А может, Зеленский осознанно ставит себя вне любых договоренностей Аляски. Его требования заведомо невыполнимы. Это позиция "все или ничего". Но "все" у него уже отобрано. Остается "ничего".

Встреча на Аляске - это потенциальная политическая развилка. О чем договорятся Путин и Трамп? Запад в лице ЕС и Британии боится новой Ялты. Они воспринимают саммит как чуть ли не мюнхенский сговор. Путин хочет снять санкции и закрепить контроль над территориями. Трамп хочет громкую победу – мол, я остановил войну за 24 часа, как обещал. Но реальность сложнее: ни один не уступит без выгоды. Если Путин получит свое, это будет удар по НАТО и ЕС.

Ждем ночных по минскому времени переговоров. Мир ждет, затаив дыхание, но не факт, что после 15 августа все вздохнут с облегчением.