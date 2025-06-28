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Какие вызовы для Беларуси несет развитие искусственного интеллекта
Общего определения понятию "искусственный интеллект" еще нет. Сегодня над ним работают международные организации, которые занимаются стандартизацией подходов к технологии искусственного интеллекта.
В Беларуси формируются свои подходы к искусственному интеллекту, они отражены в Концепции национальной безопасности, где цифровизация и искусственный интеллект отдельно прописаны как одни из ключевых технологий, которые будут определять национальную безопасность страны в ближайшее время.
Что такое искусственный интеллект и почему его развитие вызывает столько вопросов, какие риски несет "черный ящик" нейронных сетей для общества и государства, рассказал директор Международного информационно-аналитического центра трансфера технологий БГТУ Виталий Криштаносов в "Актуальном интервью".
Развитие искусственного интеллекта несет для социального устройства государства множество вызовов, считает эксперт. И вот в 2024 году Массачусетский технический университет опубликовал 700 рисков, которые генерирует искусственный интеллект. Этот анализ проведет не только с точки зрения сегодняшнего дня, но и с расчетом на будущее.
"В первую очередь это риски, связанные с управлением системами, этические риски. То есть вы как потребитель понимаете, что в этих системах общаетесь не с человеком. Например, вы заходите на маркетплейс и уже в этот момент вами манипулируют. Система уже знает, какую рекламу вам показать, с какого сайта вы перешли. В системе уже много информации, она знает историю ваших покупок, ваш возраст, где вы живете, куда вы обычно ходите, у нее образуется ваш портрет", - рассказал Виталий Криштаносов.
Как отметил эксперт, важны также риски в вопросах безопасности. "Безопасность затрагивает множество аспектов. Безусловно, вопросы национальной безопасности, потому что мы будем внедрять систему национальной безопасности. В военной системе это будет внедряться, потому что мы хотим быть конкурентоспособными на рынке", - сказал Виталий Криштаносов.
В 2026 году планируется принять закон об искусственном интеллекте для регулирования систем на законодательном уровне. Эксперт считает, что цифровизация поможет повысить нашу конкурентоспособность.