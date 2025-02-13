3.48 RUB
3.33 USD
3.45 EUR
Какими достижениями в СВЧ-электронике, оптике и микроэлектронике готовы похвастаться в НАН Беларуси
В мире, где технологический суверенитет становится ключом к независимости, наша страна занимает достойное место на карте высоких технологий. От уникальных лазерных систем до микрочипов, работающих в критически важных отраслях. Наши разработки демонстрируют показатели соответствующие мировым стандартам техногигантов.
Без фотошаблонов невозможно сделать ни одну микросхему. А ведь они повсюду: в смартфонах, планшетах и телевизорах, без которых мы уже не представляем свою жизнь. Весь цифровой мир обязан крошечным чипам. Крошечными чипами в стране занимается Государственное научно-производственное объединение "Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника". В состав объединения входят НАН Беларуси; Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий; Центр геофизического мониторинга.
Достижения НАН Беларуси в оптике и микроэлектронике
Максим Богданович, директор Института физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси:
"Если говорить о ближайшей пятилетке, то, конечно же, она определяется теми работами, которые у нас заложены в текущей пятилетке. Это работы, связанные с технологиями создания высокопрочных лазерных зеркал. Это, конечно же, работы, связанные с созданием импортозамещающего лазерного оборудования в интересах Министерства промышленности. Это работы по развитию нитридных гетероструктур в интересах "Интеграла". Эта работа не на пятилетку, я думаю, на ближайшее десятилетие. Ведется работа по созданию соответствующего измерительного оборудования в области лазерной техники и оптики, услугами которого пользуются без исключения все отрасли, все министерства и отрасли Республики Беларусь".
Александр Шумилин, академик-секретарь НАН Беларуси:
"Часто Президент говорит, востребована ли белорусская продукция? Поскольку мы в два раза увеличиваем объемы продаж за год, естественно, она востребована, иначе бы это никто не покупал. СВЧ, электроника и оптика - часто об этом говорит Президент, что мы должны идти в те ниши, где мы имеем наибольшую компетенцию. Микроэлектроника - это очень большое средство. А вот оптоэлектроника и СВЧ-электроника... СВЧ-электроника - это, как говорят в микроэлектронике, высшие технологии и игра в высшей лиге. Это такая ниша, которую очень мало кто понимает и вообще может что-то предложить. Генеральный директор выступал, он рассказывал, в чем преимущество. Сегодня нельзя сделать ни системы связи, ни радары, ни беспилотники, не понимая в СВЧ-электронике. А для этого нужны новые материалы, новые разработки и новые подходы".
Наличие в Беларуси таких разработок - это научный суверенитет и одновременно критический импорт. Результаты исследований белорусских ученых на уровне лучших мировых образцов. С целью не закупать, а создавать свое, белорусское, для промышленности, в институте появился центр лазерных технологий. Например, оборудование, с помощью которого гравируют логотипы, инвентарные номера, маркировки подлинности.
Екатерина Жарникова, ученый секретарь Института физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси:
"В нашем центре последний год идет разработка лазера высокой мощности с длиной волны 355 нанометров. Нами проработан большой объем материала, просмотрены патенты. Мы планируем заняться разработкой усилителя для этого лазерного излучения. Данный лазер планируется использовать в системах фотолитографии, в частности, на нашем производстве "Планар", поскольку ранее они занимались тем, что этот лазер закупали у известной американской фирмы Coherent. И вот сейчас мы занимаемся тем, чтобы создать аналог этого лазера с теми параметрами, которые необходимы для производства".
В Беларуси не просто сберегли уникальные производства - их постоянно модернизируют. Укрепляют и без того прочную базу фундаментальных исследований. Без лишней скромности отметим, что наши научные школы - одни из лучших в мире. Все потому, что Беларусь ценит научную дипломатию, в научном поиске не замыкается национальными границами, а выстраивает эффективное сотрудничество со многими странами мира.