Карасев: Арктика в дальнейшем будет ключевым моментом сотрудничества между США и РФ

Это другое | Игра на Льду! Россия - США. Кто победит в гонке за первенство в Арктике?

Пока Россия занята украинским вопросам, Соединенные Штаты - Арктикой Да так увлеченно, что складывается впечатление, будто конфликт на Украине - это отвлекающий манёвр в будущей схватке за лидерство на Севере. Ведь задача Украины - ослабить Российскую Федерацию, истощить. А возможная борьба развернется, конечно, за ресурсы. Согласно данным геологической службы США, в арктическом регионе сосредоточено не менее 13% мировых запасов нефти, 30% природного газа, а также залежи золота, алмазов, меди, никеля, угля, редкоземельных металлов и многих других ресурсов, из которых не менее половины находятся на территории России. Размер только разведанных газовых месторождений превышает 1 трлн кубометров. - Так стоит ли бороться за Арктику? - Могут ли США пожертвовать целой Украиной, ради достижения своих целей?