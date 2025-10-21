3.66 BYN
Карасев: Арктика в дальнейшем будет ключевым моментом сотрудничества между США и РФ
Арктика рассматривается как один из ключевых моментов сотрудничества между тремя странами: РФ, КНР и США. Таким мнением в программе "Это другое" поделился российский политтехнолог, политолог Владимир Карасев.
Причем, по его словам, это крайне беспокоит как Канаду, так и страны Европы - Данию, Скандинавию, потому что не секрет, что в Арктике находятся полезные ископаемые. "Арктика - это такой денежный континент, - отметил Карасев. - Она пока не исследована".
Но у Роccии есть преимущество в этом, поскольку она обладает мощнейшим атомным флотом, и кроме России никто не может делать передвижные атомные станции, которые можно назвать атомным ледоколом.
"У американцев нет своих атомных ледоколов. Я думаю, здесь для Дональда Трампа может быть крайне интересно предложение Владимира Владимировича Путина о совместном освоении Арктики по линии Китай - Россия - США", - отметил политолог.
Пока Россия занята украинским вопросам, Соединенные Штаты - Арктикой Да так увлеченно, что складывается впечатление, будто конфликт на Украине - это отвлекающий манёвр в будущей схватке за лидерство на Севере. Ведь задача Украины - ослабить Российскую Федерацию, истощить. А возможная борьба развернется, конечно, за ресурсы. Согласно данным геологической службы США, в арктическом регионе сосредоточено не менее 13% мировых запасов нефти, 30% природного газа, а также залежи золота, алмазов, меди, никеля, угля, редкоземельных металлов и многих других ресурсов, из которых не менее половины находятся на территории России. Размер только разведанных газовых месторождений превышает 1 трлн кубометров. - Так стоит ли бороться за Арктику? - Могут ли США пожертвовать целой Украиной, ради достижения своих целей?
По его словам, в Анкоридже на Аляске российский и американский лидеры также обсуждали и вопросы Арктики. "Арктика в дальнейшем будет таким ключевым моментом сотрудничества между США и Российской Федерацией. И Трамп здесь видит много выгоды", - уверен Владимир Карасев.