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Карпович о том, кто будет принимать решение о повышении цен
Главная тема совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко на этой неделе - формула справедливой цены. Что обсуждается сейчас и что должно быть в основе этой формулы, прокомментировал министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артур Карпович.
Концептуально перед правительством стоит задача ничего глобально не менять, а предоставить возможность губернаторам и производителям принимать решение о повышении цен, исходя из уровня сложившейся рентабельности на производимую продукцию за последние 4 года с учетом доведенных показателей по уровню ИПЦ (индекса потребительских цен) для страны на текущий год, отметил глава ведомства.
Артур Карпович:
"С одной стороны, мы говорим, что если возможен рост цен на товары, работы, услуги, то, с другой стороны, мы говорим, что это должно быть в рамках разумного уровня рентабельности, установленного производителем, исходя из его предыдущих лет работы, а не какой-то цифры из головы".
В настоящее время по 713-му постановлению регулируется 331 позиция потребительских товаров в части "торговые надбавки, оптовые надбавки", рассказал министр. "Поэтому рассматривался вопрос по сокращению перечня этих товаров или его оптимизации, в том числе по импортным товарам, - обозначил Артур Карпович. - В этом направлении правительство в ближайшее время должно вместе с облисполкомами, с Национальным статистическим комитетом, с Комитетом госконтроля выработать согласованные решения по оптимизации указанного перечня. И роль 713-го постановления продолжится, но уже немножко в оптимизированном направлении".