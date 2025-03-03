Карпович о том, кто будет принимать решение о повышении цен

Главная тема совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко на этой неделе - формула справедливой цены. Что обсуждается сейчас и что должно быть в основе этой формулы, прокомментировал министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артур Карпович.

Концептуально перед правительством стоит задача ничего глобально не менять, а предоставить возможность губернаторам и производителям принимать решение о повышении цен, исходя из уровня сложившейся рентабельности на производимую продукцию за последние 4 года с учетом доведенных показателей по уровню ИПЦ (индекса потребительских цен) для страны на текущий год, отметил глава ведомства.

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Артур Карпович:

"С одной стороны, мы говорим, что если возможен рост цен на товары, работы, услуги, то, с другой стороны, мы говорим, что это должно быть в рамках разумного уровня рентабельности, установленного производителем, исходя из его предыдущих лет работы, а не какой-то цифры из головы".