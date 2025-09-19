3.64 BYN
Гаспарян: Задача для Эстонии усложнилась - нужно быть большими русофобами, чем в Брюсселе
В последние десятилетия Эстония продолжает усиливать антироссийскую политику, опираясь на исторические переживания и внутренние противоречия. Но в условиях глобальных изменений и новых угроз ее стратегия больше не приносит результата. Мнение эксперта.
Армен Гаспарян, журналист, историк, писатель (Россия):
"Эстония в принципе не способна изжить родовую травму. Лимитроф, который функционировал как санитарный кордон против большевизии, а последние 34 года, соответственно, против России. Все, что ты делаешь, - это должна быть абсолютно оголтелая, безостановочная русофобия. За последние три года задача усложнилась, потому что надо быть даже большими русофобами, чем сидящие в Брюсселе. И надо постоянно повышать планку. На чем Эстония сейчас ее может повысить? На польском сценарии. Сказать: "Что там поляки? Нас уже атаковали, мы погибаем, но не сдаемся, отбиваемся из последних сил". Это же не важно: было - не было. Важно же это дело уверенно прокричать, СМИ подхватят".