Гаспарян: Задача для Эстонии усложнилась - нужно быть большими русофобами, чем в Брюсселе

"Эстония в принципе не способна изжить родовую травму. Лимитроф, который функционировал как санитарный кордон против большевизии, а последние 34 года, соответственно, против России. Все, что ты делаешь, - это должна быть абсолютно оголтелая, безостановочная русофобия. За последние три года задача усложнилась, потому что надо быть даже большими русофобами, чем сидящие в Брюсселе. И надо постоянно повышать планку. На чем Эстония сейчас ее может повысить? На польском сценарии. Сказать: "Что там поляки? Нас уже атаковали, мы погибаем, но не сдаемся, отбиваемся из последних сил". Это же не важно: было - не было. Важно же это дело уверенно прокричать, СМИ подхватят".