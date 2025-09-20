Кибератака на аэропорты. Системы регистрации в воздушных гаванях Европы оказались под угрозой

Несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой, парализовавшей системы регистрации. Об этом сообщили в международном аэропорту Брюсселя.

В воздушной гавани Завентем регистрация в аэропорту осуществляется только вручную, пассажиров предупредили о возможных задержках и отменах рейсов. Отмечается, что атаке подверглись операции внешнего поставщика услуг, собственные системы аэропорта пока не затронуты хакерами.