Кибератака на аэропорты. Системы регистрации в воздушных гаванях Европы оказались под угрозой

Несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой, парализовавшей системы регистрации. Об этом сообщили в международном аэропорту Брюсселя.

В воздушной гавани Завентем регистрация в аэропорту осуществляется только вручную, пассажиров предупредили о возможных задержках и отменах рейсов. Отмечается, что атаке подверглись операции внешнего поставщика услуг, собственные системы аэропорта пока не затронуты хакерами.

Об аналогичных затруднениях сообщил международный аэропорт Берлин - Бранденбург. Специалисты пока не нашли решения проблемы.

В миреЕвропаТранспорт

аэропорткибератаки