Хакатон объединил более 150 студентов ведущих вузов Беларуси
Парк высоких технологий стал площадкой для инновационных разработок в банковской сфере. Более 150 студентов ведущих вузов страны объединил хакатон (командное соревнование).
Будущие специалисты в области программирования, финансов и банковского дела, маркетинга и дизайна разрабатывали концепцию банковского продукта "Моя первая зарплатная карта".
Конкурс включал несколько этапов: самостоятельная работа команд, образовательная программа с лекциями от приглашенных экспертов и менторов, промежуточный отбор и представление проектов в формате питчей. Победителей определит экспертное жюри.
Участие в хакатоне - не только шанс для студентов проявить себя, но и возможность внести вклад в развитие банковских технологий. Три команды, предложившие самые инновационные проекты, разделят общий призовой фонд. Лучшие разработки получат шанс быть реализованными.