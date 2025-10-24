Хакатон объединил более 150 студентов ведущих вузов Беларуси

Парк высоких технологий стал площадкой для инновационных разработок в банковской сфере. Более 150 студентов ведущих вузов страны объединил хакатон (командное соревнование).

Будущие специалисты в области программирования, финансов и банковского дела, маркетинга и дизайна разрабатывали концепцию банковского продукта "Моя первая зарплатная карта".

Конкурс включал несколько этапов: самостоятельная работа команд, образовательная программа с лекциями от приглашенных экспертов и менторов, промежуточный отбор и представление проектов в формате питчей. Победителей определит экспертное жюри.