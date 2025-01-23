Хидирбегишвили: Запад со своими великими мыслителями и композиторами ушел в прошлое

В Грузии продолжается кризис - в конце 2024 года произошла самая масштабная за последнее время попытка госпереворота. Она была приблизительно такая же, какая была в Беларуси. Причины, из-за которых могла случиться революция, - глобальные и региональные.

Это отметил в "Актуальном интервью" главный редактор и гендиректор грузинского информационно-аналитического агентства "Грузинформ" Арно Хидирбегишвили.

К глобальным причинам можно отнести кризис на Западе. Сейчас это абсолютно опустошенное общество, истощенное идеологически, где отсутствуют ресурсы. Это все привлекло внимание Запада (в частности, Франции, Германии, Великобритании и США) к Грузии. "Запад со своими великими мыслителями, композиторами, зодчими, художниками, поэтами ушел в прошлое. В последнее время они же только экспортировали евроатлантические ценности, так называемые демократические, которые превратились из либерализма в неолиберализм и неоколониализм", - заявил Арно Хидирбегишвили.

Арно Хидирбегишвили

По его словам неоколониализм - это то, что происходит сейчас де-факто. Запад пропагандирует диктатуру различных меньшинств - сексуальных, религиозных, но импортировать они хотят все остальное. "Привлекает Запад богатый Восток, Украина, Грузия, Южный Кавказ, где камни на мостовой старше, чем США и многие европейские столицы", - сказал он.

Арно Хидирбегишвили подчеркнул, что на Запад звали Россию и Беларусь, но только опершись только друг на друга, две страны практически на кризисе вышли из этого пике. И теперь эта власть стала не устраивать Запад, потому что вышла из-под их контроля.