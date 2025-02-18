"Хозяин, на кого же ты нас бросаешь?" - почему Мюнхенская конференция стала шоком для европейцев

"Неслучайно глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген рыдал, прощаясь со своей аудиторией. Это действительно стало для них ударом, шоком. От этого шока европейцы во всяком случае до сих пор оправиться не могут. Я читаю эти стенания (никакого иного слова и не подобрать) в европейской прессе по поводу выступления вице-президента США Венса. Действительно все можно свести к одной такой фразе, к одной формуле: "Хозяин, на кого же ты нас бросаешь?" Т.е. тот шок, который испытали европейцы, услышав правду о себе, прямо в лицо высказанную им, это действительно сложно описать словами. Причем они сейчас пытаются в массе газет проводить фактчеки на этих обвинениях Венса, выяснять, где он неправ, где он перегнул палку и т.д. Но на самом деле этими лихорадочными пояснениями только подтверждают все то, что он им сказал. А сказал он им, что король европейский голый".