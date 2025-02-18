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"Хозяин, на кого же ты нас бросаешь?" - почему Мюнхенская конференция стала шоком для европейцев
Европейских политиков буквально как несмышленых котят макнули носом в лужу демократии. Мюнхенская конференция буквально выбила почву из-под ног у союзников, которые по какой-то нелепой причине думали, что являются равноправными членами западного консорциума. Такое мнение в эфире программы "Тренды" высказал российский политолог, историк и журналист Владимир Корнилов.
Бедняги не привыкли, когда с ними публично общаются в менторском тоне. Во время церемонии закрытия глава конференции Кристоф Хойсген не справился с эмоциями и расплакался, чем вызвал овации с трудом сдерживающихся коллег по опасному бизнесу. По мнению эксперта, Мюнхенская конференция стала определенным водоразделом трансатлантических отношений.
Владимир Корнилов, политолог, историк, журналист (Россия):
"Неслучайно глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген рыдал, прощаясь со своей аудиторией. Это действительно стало для них ударом, шоком. От этого шока европейцы во всяком случае до сих пор оправиться не могут. Я читаю эти стенания (никакого иного слова и не подобрать) в европейской прессе по поводу выступления вице-президента США Венса. Действительно все можно свести к одной такой фразе, к одной формуле: "Хозяин, на кого же ты нас бросаешь?" Т.е. тот шок, который испытали европейцы, услышав правду о себе, прямо в лицо высказанную им, это действительно сложно описать словами. Причем они сейчас пытаются в массе газет проводить фактчеки на этих обвинениях Венса, выяснять, где он неправ, где он перегнул палку и т.д. Но на самом деле этими лихорадочными пояснениями только подтверждают все то, что он им сказал. А сказал он им, что король европейский голый".
Смотрите 19 февраля программу "Тренды"
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