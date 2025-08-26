Что делать, если венгерский премьер-министр Виктор Орбан наложил вето на вашу мечту о евроинтеграции? По версии официального Киева - взорвать нефтепровод. Именно такую логику демонстрирует Зеленский. Украинские дроны в августе трижды атаковали трубу "Дружба", снабжающую Венгрию и Словакию российской нефтью.

Причем Зеленский практически открыто признал, что это не "случайные удары", а целевой шантаж: "Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией. Теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии". Переводя с дипломатического на обычный: "Снимете вето - останетесь с нефтью".

Венгерский премьер Виктор Орбан не стал молчать. "Зеленский угрожает, потому что мы не пускаем Украину в ЕС? Ну, поздравляю, венгры, мы приняли правильное решение!" - заявил он. Министр иностранных дел Петер Сийярто и вовсе заявил, что Украина "атакует нашу энергетическую безопасность", пытаясь втянуть Венгрию в войну. Словакия, тихий сосед Венгрии, тоже получила свою порцию украинского "дружелюбия". Каждый удар по трубе - это удар по их экономике. Зеленский в ответ советует Венгрии и Словакии "диверсифицировать поставки, как вся Европа". Ирония в том, что сам Киев получает от Будапешта электричество. С другой стороны, - неадекватные действия Киева сыграют на скорейшее отрезвление здоровых частей ЕС. Даже Польша начинает уставать от украинских выкрутасов.

Полина Беккер, политолог (Россия):

"Польша, хоть и маленькая страна, но на карте Европы, она все равно имеет свой голос. Естественно, она будет выступать еще жестче по отношению к украинцам. А вполне вероятно, просто соберет этих больше миллиона граждан и отправит обратно на Украину. И что тогда будет в Украине? Просто Украина рубит сук, на котором сидит. Потому что если тех беженцев, которые в Польше сейчас есть, отправить обратно в Украину, вероятность там всякого рода цветных революций и прочее, прочее, прочее, очень большая. Она возрастает. И Зеленский, и офис Зеленского должны прекрасно это понимать".

Польша, казалось, была для Киева лучшим другом. А новый президент Кароль Навроцкий решил, что хватит раздавать плюшки. Он наложил вето на закон о социальных выплатах и бесплатной медицине для неработающих украинцев, заодно предложил сажать за бандеровскую символику и ужесточить выдачу польского гражданства. Киев, недолго думая, отвечает: "Мы примем меры!" Какие меры? Может, дроны по польским нефтеперегонным заводам? Пока неясно, но тон уже угрожающий. А разговоры о возвращении виз для украинцев вообще звучат как пощечина. Вот тебе и "заклятый друг". Еще момент - с тем самым дроном над Польшей. Если раньше Варшава молчала, то сейчас намекает, что беспилотник мог прилететь со стороны Украины. Похоже на предупреждение Зеленскому. Если Венгрия и Словакия давно критиковали Киев, то Польша стала настоящим холодным сюрпризом для Киева. Похоже, все, с кем коммуницирует нынешняя украинская власть, в конце концов начинают сожалеть о таких хамоватых неблагодарных партнерах.

Угрозы и действия Зеленского имеют долгосрочные последствия. Во-первых, Киев начинает терять таких ранее безусловных сторонников в ЕС, как Польша. Во-вторых, атаки на инфраструктуру - это уже не "борьба с Россией", а где-то очень близко к терроризму против каких-никаких, но союзников. Киев, вместо того чтобы дипломатично договариваться, выбрал тактику угроз и шантажа.

Результат предсказуем: пускай не вся, но часть Европы, которая еще вчера подавала руку, сегодня отворачивается. Как говаривали в Древнем Риме: "Когда Бог хочет кого-то погубить или наказать, он лишает этого человека разума".