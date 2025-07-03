Кисть вместо ручки - как Михаил Савицкий через картины показал ужас войны

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Вдохновение - это не про него. Он просто рабочий вол. Писал знакомые лица, которые видел, почти всегда земляков, белорусов. Ему было важно создать картину-памятник тем, кого любил. Признавался, что живопись - чертовски трудное дело. Чертовски трудной была вся его жизнь.

Михаил Савицкий много курил, на архивных кадрах почти всегда сигаретой. Среди его работ есть и автопортрет. Единственный раз, когда художник изобразил себя скелетом в полосатой робе. Узник 32815 - это его личная цифра на сердце.

"Я сыт по горло этой войной, оккупацией и, так сказать, этой трагедией человеческой, которая была на земле. И об этом не хотят слышать, но, мне кажется, не хотят слышать те, которые не испытали этого", - отметил Герой Беларуси Михаил Савицкий.

Война Михаила Савицкого застала в Грозном. Он только два года, как окончил школу, служил в Красной Армии. В 19 лет принимал участие в обороне Севастополя. 250 дней держали оборону, а после сдачи города попал в плен. Было несколько побегов. После третьего провала Михаил Савицкий попал в трагически известный Бухенвальд и Дахау.

Цикл "Цифра на сердце" Михаил Савицкий написал спустя 30 лет после войны.

"Я думал, что, может быть, кто-то из художников напишет об этом, более крупных художников, более талантливых. Но время шло. Работы появлялись, но только репортажные. Они, так сказать, фактически такие небольшие документы частностей. Они не давали представления о масштабе преступлений", - сказал художник.

Сейчас эти полотна хранятся в Музее истории Великой Отечественной войны. Цикл "Памятник". Таков был долг перед теми, кто не выжил.

Мировая известность к Михаилу Савицкому пришла еще до "Цифры на сердце". Есть известные циклы "Героическая Беларусь" и отдельно "Партизанская Мадонна". Ее купила Третьяковская галерея, и это скорее исключение. Михаил Савицкий не любил продавать свои картины. Он будто всегда знал, что когда-то у него будет своя галерея. На открытие приехал Президент Беларуси. Художник не дожил до этого несколько лет.

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Александр Лукашенко и Михаил Савицкий были знакомы, неоднократно общались. Художник не политик, но пройдя войну, был уверен, защита Родины, она и на холсте может быть.