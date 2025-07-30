Клишевич: Если мы не будем заниматься политическим воспитанием молодежи, ее научат другие

Если мы не будем заниматься политическим воспитанием молодежи, особенно той, которая стремится в политику и которая хотела бы влиять на какие-то процессы, брать на себя ответственность за те или иные направления, ее научат другие. Об этом в студии "Первого информационного" заявил Сергей Клишевич - депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

"Наша задача - учить наших ребят нашей белорусской политике. Глава государства Александр Григорьевич Лукашенко показывает пример, как нужно сегодня заниматься политикой в нашей стране. Это в первую очередь работа с людьми, решение конкретных, предметных задач. Одно из направлений - это, конечно, партийное строительство, - отметил Клишевич. - Второе направление - сегодня достаточно у нас общественных формирований. В частности, при Палате представителей, при Совете Республики созданы молодежные советы. Мы их иногда неофициально называем молодежные парламенты. Активные ребята, проявившие себя в самых разных направлениях, которые хотят расти, развиваться в политическом, в законотворческом плане, могут себя там проявить, находясь рядом с депутатами, сенаторами, наблюдая за их работой, наблюдая в том числе за тем, как происходят приемы граждан, как решаются конкретные вопросы".

Парламентарий добавил, что таких ребят можно назвать неплохими помощниками депутатов. Они хотят быть сопричастными к процессам, происходящим в Беларуси. "Поэтому мы их часто привлекаем к самым разным нашим мероприятиям. Им это интересно, они таким образом учатся", - отметил Сергей Клишевич.

По его словам, очень важно сохранить преемственность, потому что она обеспечивает поступательное и стабильное развитие государства. А это основа политики белорусского Президента.

"Если сравнивать по общемировым масштабам, наши политические институты очень молодые. Они только сформировались. Наша задача - их укрепить. Естественно, без кадров, без потенциала, человеческого ресурса это сделать будет невозможно, - заметил парламентарий. - Мы должны подготовить людей, чтобы они видели все тонкости, все детали уникальной белорусской системы политической жизни страны. И для того, чтобы в будущем ею кто-то управлял, должны подготовить к этому нашу молодежь, наших ребят".

При этом, отметил Сергей Клишевич, белорусская молодежь аполитична, и это свойственно всей молодежи мира. Но есть процент молодых ребят, которые не только хотят быть в политике, но и предпринимают усилия для того, чтобы заниматься ею. И этим ребятам нужно дать уникальный белорусский национальный инструмент - участие в общественно-политической жизни страны.