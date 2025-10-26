80 лет ООН - пророческие предупреждения Лукашенко с высокой трибуны

80 лет Организации Объединенных Наций. Беларусь - среди основателей. 193 государства входят в ООН. Главный офис находится в Нью-Йорке. Периодически звучат призывы перенести штаб-квартиру в другую локацию.

Сейчас ООН приходится значительно сокращать штат сотрудников и урезать аппетиты. На зарплаты и содержание зданий тратят приличные деньги. Организацию нужно реформировать, говорят все чаще. Согласны с этим и в Минске.

С 80-летием ООН от имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко поздравил Генерального секретаря организации Антониу Гутерриша, отметив, что альтернативы такой площадке сегодня нет.

80-летие Организации Объединенных Наций стало поводом для многих событий в Беларуси. В Минске появилась аллея в честь даты - 80 лип от МИД и страновой команды ООН. Гашение почтового знака в Белгосфилармонии - это все как память и уважение к общему делу, как желание делать мир лучше и не замалчивать проблемы - подписанное на неделе письмо Беларуси и России в защиту Беловежской пущи. Его отправили в ООН. Забор, построенный Польшей, разрезал всемирное наследие ЮНЕСКО на две части. Он продолжает наносить серьезный вред ландшафтно-биологическому разнообразию, нарушает гидрологические режимы, исключает миграцию определенных видов животных и, что совсем дико, убивает людей.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Сотни ни в чем не повинных мигрантов из стран Юга, которые в поисках лучшей жизни стремятся в ЕС, который до этого разрушил привычный уклад в их государствах. Если мы тут все вместе в ООН не можем предотвратить строительство этой стены, тогда давайте хотя бы там на лужайке зарезервируем место, где потом поставим кусочек этой стены".

В сентябре Максим Рыженков выступал на юбилейной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и в продолжение темы предложил очень нестандартное решение: установить возле штаб-квартиры символ новой берлинской стены.

Беларусь на протяжении всех 80 лет отличалась открытостью, смелостью. Наша страна стояла у истоков создания ООН. 27 апреля 1945-го учредительная конференция в Сан-Франциско приняла решение о включении БССР в число основателей. Это как признание неоценимого вклада народа в разгром фашизма. Мы в числе первых поставили подписи под уставом.

Игорь Секрета, замминистра иностранных дел Беларуси:

"Уже в 1946 году была принята первая разработанная Беларусью резолюция о розыске, преследовании нацистских преступников и коллаборантов".

Среди белорусских инициатив поддержка традиционных семейных ценностей. Беларусь - один из координаторов группы друзей семьи в ООН.

Еще одна тема, полностью разработанная Беларусью и внесенная в ООН, - чернобыльская. По инициативе нашей страны 26 апреля под эгидой организации отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.

"Многие в мире стали забывать о крупнейшей техногенной катастрофе уходящего века - чернобыльской аварии, основной жертвой которой стала именно моя Беларусь. Моральный долг Объединенных Наций - мобилизовать мировые ресурсы на ликвидацию последствий чернобыльской и других экологических катастроф", - призвал в 2000-м Александр Лукашенко в своем выступлении на ГА ООН.

Президент Беларуси призывает одуматься и говорит то, в чем многие политики смогут признаться только спустя годы, на Саммите тысячелетия. Деление народов на учителей и учеников - это не демократия. Да, нужно искоренять бедность, повышать уровень жизни, но разве можно достичь этого без мира и стабильности?

"Решение международных проблем и споров через бряцание оружия, через рев истребителей, танков сегодня невозможно", - сказал Александр Лукашенко еще в 2000-м.

Александр Лукашенко знает, о чем говорит, свежи воспоминания о бомбардировке Белграда. 24 марта 1999 года без одобрения ООН в обход международного права НАТО развернул военно-воздушную операцию под названием "Союзная сила против Югославии". За 78 дней по стране выпущено 3000 ракет, сброшено 80 тысяч тонн бомб. Беларусь была в числе стран, кто резко осудил ту страшную войну. Александр Лукашенко стал единственным лидером, который прилетел поддержать братский народ Югославии прямо во время бомбежек".

Сергей Рачков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"В 2005 году, выступая на юбилейной Генеральной Ассамблее ООН, Александр Григорьевич Лукашенко внес ряд важнейших инициатив, связанных с темой многообразия путей прогрессивного развития в качестве ценности человеческой цивилизации. 2005 год, да? И обратите внимание, сегодня, 2025-й, мы говорим о хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Китайская Народная Республика говорит о новой системе глобального управления, в основе которой тоже находятся эти идеи многополярности, многообразия, многостороннего международного сотрудничества".

Президент дал интервью журналистам в Нью-Йорке на фоне флага. Когда-то именно это полотно находилось в штаб-квартире ООН в Багдаде. В 2003-м его взорвали террористы.

"Совсем недавно нам с вами в соседнем зале показывали карты и схемы с оружием массового уничтожения в Ираке. Где оно, это оружие? Его нет? А Ирак залит кровью, растерзан, люди доведены до предела отчаяния", - сказал Александр Лукашенко в своем выступлении на 60-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2025 году.

Беларусь строит свою страну своим умом, основываясь на своих традициях. Но именно этот выбор не нравится тем, кто стремится управлять однополярным миром. И как управлять? Нет конфликта - нужно создать. Нет предлога для вмешательства - создают виртуальный. Всегда можно сказать, что, мол, права человека и демократия. Трактовка этих понятий разная.

Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:

"В мире довольно большое количество конфликтов. И эти конфликты необходимо разрешать. И многие группы за счет своей политизации не хотят вовлекаться в полноценное участие в разрешении этих конфликтов. Явный пример - это российско-украинский конфликт, потому что мы прекрасно понимаем, и страны в неформальных разговорах говорят, что единственный путь к достижению мира - это мирные переговоры".

В 2015-м в Минске ищут мир для братской Украины. Лидеры Украины, России, Франции, канцлер Германии - так называемый нормандский формат. Это были долгие и сложные переговоры. Договорились о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений. Это спустя время станет понятно, что урегулировать конфликт не есть цель многих.

"Меньше всего я хочу, чтобы мои слова с этой трибуны во второй день еще раз прозвучали пророчески, но сегодня нельзя избавиться от ощущения, что в мире маячит признак очередного большого конфликта, если не войны. Нам нельзя допускать, чтобы этот зловещий признак стал явью", - сказал Александр Лукашенко в своем выступлении на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 году.

"Сегодня очевидно, что путь к прекращению кровопролития в Украине лежит через возвращение всех сторон в Европе к пониманию важности соблюдения принципа неделимости безопасности. И важно, что один из основных глобальных центров силы - США - начинает осознавать важность данного тезиса. К сожалению, такого понимания нет в странах ЕС, которые продолжают разжигать региональный конфликт украинскими дровами", - сказал Максим Рыженков, выступая на юбилейной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.