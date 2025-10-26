Качество, традиции и приоритеты - юридический факультет БГУ отмечает вековой юбилей

Юридический факультет БГУ отмечает 100-летний юбилей. За вековую историю его выпускниками стали более 35 тыс. юристов. Среди них - свыше 80 докторов юридических наук, 84 заслуженных юриста, члены-корреспонденты Национальной академии наук Беларуси, министры, депутаты и послы.

Сегодня факультет готовит специалистов по трем специальностям - "правоведение", "экономическое право" и "политология".

Истоки юридического факультета ведут к первым дням открытия БГУ, когда в 1921 году в его составе был образован факультет общественных наук. Его деканом стал Всеволод Игнатовский, а преподавал историю государства и права первый ректор БГУ Владимир Пичета.

Андрей Король, ректор БГУ:

"Это первый столетний юбилей факультета в нашем университете. В свое время Белорусский государственный университет был первым университетом молодой страны и явился своего рода откликом на запрос со стороны государства. В течение уже практически 104 лет он и является одним из столпов белорусской государственности. То же самое можно сказать и о юридическом факультете благодаря тем традициям и людям, которые здесь работают".

Андрей Шидловский, декан юридического факультета БГУ:

"80 докторов наук, сотни кандидатов юридических наук - за каждым из них стоит целая история".

Говорят, что на факультете проще перечислить тех, кто на нем не учился. Сегодня в активе звездных выпускников юрфака числится 10 из 12 судей Конституционного суда, председатель Верховного Суда, заместитель главы Администрации Президента, вице-премьер, зампредседателя Палаты представителей, Генеральный прокурор, глава Комитета госконтроля, председатель Постоянной комиссии Совета Республики, начальник секретариата ВНС, министр иностранных дел и министр информации, глава белорусской адвокатуры, дипломаты, юристы, бизнесмены.

Алексей Шваков, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов:

"Получив образование, каждый занялся своей работой. У нас существует традиция: каждые пять лет наш курс собирается. Я знаю, что и другие выпускники делают то же самое".

Валерий Мицкевич, начальник секретариата Всебелорусского народного собрания:

"Люди, которые учились и стали выпускниками юридического факультета, а также преподаватели, создавали по крупицам правовую систему нашей суверенной страны".

Юрфак - это не столько стены, сколько люди, которые его закончили. В разные годы однокурсниками были Ольга Чуприс и Валерий Калинкович, Наталья Карпович и Валерий Мицкевич, Василий Герасимов и Юрий Амбразевич.

Еще юрфак - это про принципы: образование, справедливость и высокая мораль для тех, кто принимает в стране решения. На факультете существует собственный морально-этический кодекс студента юрфака БГУ.

"Это было лет 20 назад. Такой эксклюзивный вариант приняли на всенародном студенческом голосовании. Мы заложили туда ряд ценностей и традиционных моментов", - поделился декан юридического факультета БГУ.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

"Борьба за лучших выпускников этого факультета - это ежегодный, привычный нам процесс".

Секрет о том, как подготовить выпускника, который претендует минимум на высший класс госслужбы, так и не раскрыт, как и секрет самого звездного выпуска факультета. В 1994 году доктор юридических наук Наталья Бондаренко и ее однокурсники Наталья Петкевич и Максим Рыженков пообещали себе как можно чаще возвращаться в родные стены.

Сегодня на юридическом факультете один из самых высоких баллов для поступления, 12 кафедр, 250 преподавателей, среди которых 23 доктора и 140 кандидатов наук.

Наталья Бондаренко, завкафедрой юридического факультета БГУ, профессор:

"Будущее - это студенты, глядя в глаза которых ты понимаешь, ради чего ты все это делаешь. Они вдохновляют нас".

В разные годы юридический факультет базировался в нескольких корпусах по улице Академической и Московской. В 2005 году факультет получил свою постоянную прописку по адресу Ленинградская, 8. Здесь же начала свою историю и Белорусская студенческая юролимпиада, которая подарила стране много известных фамилий и профессиональных юристов.

Виталий Вабищевич, зампредседателя БелТПП, член Президиума Международного арбитражного суда при БелТПП:

"Я четыре раза участвовал в ней. Юридическая олимпиада - это лучшая возможность прикоснуться к реальной практике, посмотреть на практиков, отвечать на их вопросы, заглянуть в будущее и увидеть себя".

Среди выпускников, которые в эпоху двойных стандартов в спорте, знают об искусстве справедливости все - самый титулованный белорусский атлет в истории Паралимпиад Игорь Бокий, биатлонист Дмитрий Лазовский, серебряный призер Олимпиады в Рио Дарья Наумова и футболист Высшей лиги Беларуси Владимир Масловский.

Владимир Масловский, полузащитник ФК "Сморгонь", лучший выпускник юридического факультета БГУ:

"Вопросов, которые возникали в ходе учебного процесса, практически не было, а именно таких, из-за которых нужно было ставить вопрос ребром: или спорт, или право".

Помнят на юрфаке и о подвиге своих предшественников. Молодые и перспективные студенты "огненного выпуска" вместе с преподавателями в 1941 году в единой шеренге шли защищать Родину. Во время страшной войны погиб каждый третий этого выпуска. Те, кто смог вернуться домой, стали основателями крупнейшей научной школы, по их трудам студенты юридического учатся до сих пор.

Максим Киселев, студент юридического факультета БГУ:

"Я учусь на юридическом факультете БГУ, где преподают настоящие легенды юридической сферы Республики Беларусь. Глядя на них, слушая их лекции, бывая на их семинарских занятиях, осознаю ответственность, которая лежит на мне как на студенте юридического факультета".