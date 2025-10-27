Литва на неопределенное время закрыла КПП на границе с Беларусью

Литовские власти вновь на неопределенное время закрыли два контрольно-пропускных пункта на границе с Беларусью. Это уже четвертый случай закрытия границ за неделю. Вопрос, как долго будет действовать мера, 27 октября будет решать правительственная комиссия по национальной безопасности.

Как подчеркивают в Госпогранкомитете Беларуси, такими решениями Вильнюс создает безвыходные ситуации для водителей легковых авто, находящихся во время закрытия в пунктах пропуска.



Люди не понимают, как им действовать дальше. А вот для водителей грузовиков временное закрытие привычно с учетом того, что литовцы и так работают в 10 раз медленнее, чем позволяют возможности.