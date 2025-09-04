3.70 BYN
Книга "Минск помнит: вечная память и слава героям" посвящена памятным местам, связанным с ВОВ
История белорусской столицы на страницах литературы. В книге "Минск помнит: вечная память и слава героям" размещены материалы о памятных местах, связанных с событиями Великой Отечественной войны.
История на страницах литературы
Около 5 лет назад в Беларуси проходила акция "Во славу общей Победы". По всей стране была собрана земля с мест захоронения воинов и мирных жителей. Затем ее поместили в специальные капсулы и передали в музей-крипту храма-памятника в честь Всех Святых. К слову, там уже порядка 504 ниш, в которых хранится такая земля.
На создание книги "Минск помнит: вечная память и слава героям" ушло примерно 1,5 года. Она состоит из введения, списка использованной литературы и трех глав. Первая посвящена мемориалам. Вторая - местам захоронения. И третья - улицам, названным в честь героев Великой Отечественной войны. Елена Хорошевич за время написания книги побывала на 140 улицах. Практически на каждой есть мемориальная доска.
На обложке книги изображена скульптурная композиция "Прощание", символизирующая семью и родителей. Именно этот монумент расположен при входе в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.
Эта книга - как символ будущих поколений с акцентом на историческую память, объединяющую нас с прошлым, патриотизм, гордость за свою Родину и любовь к ней. Ведь преемственность поколений и уважение традиций - основа духовного здоровья нации.
Белорусская столица бережно хранит память о том, какой ценой досталась Победа в мае 1945 года. В книге собраны истории о мемориалах и обелисках, стелах и воинских захоронениях.