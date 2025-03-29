Кочанова: Государство предоставляет все возможности для трудоустройства молодежи с особенностями

О социальной адаптации детей с особенностями развития говорили 31 марта на консультативном совете при верхней палате белорусского парламента

Государство предоставляет все возможности для трудоустройства молодежи с особенностями. Об этом председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова заявила на заседании консультативного совета по вопросам соцадаптации и интеграции детей с особенностями психофизического развития. Мероприятие состоялось на предприятии "Интеграл", где уже созданы комфортные условия для работы, обучения и творчества таких ребят.

Это та самая практика, когда обращения простых белорусов ложатся в основу республиканских инициатив, а после реализуются на благо общества. Именно так в Беларуси появился и заработал консультативный совет при Совете Республики по вопросам соцадаптации особенных детей. И его главная цель - помочь этим детям стать активными гражданами нашего общества.

"Интеграл" сегодня единственный заказчик кадров с особенностями психофизического развития в госпрограмме "Заказ и прием". На протяжении 13 лет на благо страны на предприятии трудятся особенные граждане.

С дипломом профильного колледжа Мария Букланова, измеритель электрофизических параметров изделий электронной техники, работает на "Интеграле" уже третий год.

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"Ставлю пластину, смотрю, чтобы не было отпечатков, чтобы было все хорошо и не было сколов. Если все хорошо, начинаю работать", - на жестовом языке рассказывает Мария.

Каждый из таких ребят для Беларуси важен. Для комфортной работы им предоставляется достойный соцпакет.

Елена Холмовская, замначальника производства ОАО "Интеграл":

"Если начисленными около 2 800 рублей, то на руки ребята получают 2 200 белорусских рублей. Это зарплата даже в первый год работы. То есть дальше, конечно, возможности повышения зарплаты тоже у нас предусмотрены. Соцпакет на "Интеграле" достаточно большой, я считаю. Во-первых, им предоставляется общежитие, если оно требуется. Доплата молодым специалистам идет первые два года. То есть они работают, получают доплаты. Плюс они повышают свои разряды. Плюс у нас собственная медсанчасть, обслуживаются в ней бесплатно. Анализы, врачи - все это входит в соцпакет".

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За последние 5 лет количество детей с расстройством аутистического спектра увеличилось в 3 раза. У каждого из таких ребят особые потребности в образовании, которые государство удовлетворяет в полной мере. Только в Минске подготовку таких специалистов осуществляют 6 колледжей. Трудоустраиваются все.

Татьяна Астрейко, первый замминистра труда и социальной защиты Беларуси:

"Из 116 тыс. инвалидов, которые имеют трудовые рекомендации, 70 тыс. работают. Это 60 %. Если в мире трудоустраивается порядка 36 % от всех инвалидов, в нашей стране этот уровень тоже примерно соответствует, но подчеркну, что не каждый инвалид имеет возможность работать. Так вот, если мы сопоставляем тех, кто имеет такие рекомендации, с тем, кто нашел место работы, это 60 %. Хочу сказать, что очень велика доля работающих инвалидов, даже среди инвалидов I и II группы".