ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Комета Цзыцзиньшань-ATLAS максимально сблизится с Землей 12 октября

Изображение
Фото: Marko Aliaksandr/Shutterstock/Fotodom

Комета Цзыцзиньшань-ATLAS 12 октября максимально приблизится к Земле и будет на самом коротком расстоянии от планеты - в 70 млн км, сообщает корреспондент агентства "Минск-Новости" со ссылкой на ТАСС.

Специалисты утверждают, что небесное тело можно будет наблюдать из разных уголков Северного полушария, в том числе и из Беларуси. Сделать это возможно на протяжении 2-3 недель сразу после захода Солнца.

На это в день будет около одного часа, позже комета станет пропадать из виду. Стоит отметить, что после достижения перигея, то есть с 12 октября, яркость небесного тела станет падать, соответственно с каждым днем невооруженным глазом ее будет сложнее увидеть.

До этого на протяжении трех недель за Кометой C/2023 A3 наблюдали жители Южного полушария.

кометанаукаастрология

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все