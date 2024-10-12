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Комета Цзыцзиньшань-ATLAS максимально сблизится с Землей 12 октября
Комета Цзыцзиньшань-ATLAS 12 октября максимально приблизится к Земле и будет на самом коротком расстоянии от планеты - в 70 млн км, сообщает корреспондент агентства "Минск-Новости" со ссылкой на ТАСС.
Специалисты утверждают, что небесное тело можно будет наблюдать из разных уголков Северного полушария, в том числе и из Беларуси. Сделать это возможно на протяжении 2-3 недель сразу после захода Солнца.
На это в день будет около одного часа, позже комета станет пропадать из виду. Стоит отметить, что после достижения перигея, то есть с 12 октября, яркость небесного тела станет падать, соответственно с каждым днем невооруженным глазом ее будет сложнее увидеть.
До этого на протяжении трех недель за Кометой C/2023 A3 наблюдали жители Южного полушария.
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