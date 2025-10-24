Комфорт инфраструктуры: что обсудили на выездном расширенном заседании Президиума Совета Республики

Год благоустройства объединяет белорусов и придает новый импульс гражданским инициативам. Об этом говорили на выездном расширенном заседании Президиума Совета Республики.

Основная тема - опыт работы окружных советов территориального общественного самоуправления в столице.

В Минске собрались около 130 человек со всей страны - это председатели областных, городских и районных Советов депутатов, а также депутаты Минского городского Совета депутатов и сенаторы. На местах они ознакомились с реализацией гражданских инициатив.

Одна из инициатив - Детская игровая площадка "Красочная". Во дворе по адресу Логойский тракт, 19/2 установлен современный спортивно-игровой комплекс для активного отдыха и развития детей. Здесь появились качели, теннисный стол, песочный городок, на специальных скамейках можно поиграть в шашки, есть даже птичья столовая. Благодаря преподавателям и учащимся колледжа ремесленничества и дизайна имени Кедышко сделан экоуголок. Перейдя по QR-коду, можно узнать более подробную информацию о представителях Красной книги.

Эллада Власенко, депутат Минского городского Совета депутатов:

"Сегодня территориальные общественные советы и депутаты местных советов, парламентарии уделяют этому большое внимание: они работают вместе с населением, анализируют обращения, и именно благодаря такому взаимодействию появляются гражданские инициативы. Мы выходим к людям, рассказываем об этом в трудовых коллективах, на встречах, просто в общении с жителями. Объясняем, что у каждого есть возможность создать гражданскую инициативу".

Наталья Якубицкая, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"В Минской области реализовано 7 гражданских инициатив. Они связаны с созданием детских и спортивных площадок. Нам удалось открыть два больших парка. Люди очень положительно воспринимают такие проекты и активно поддерживают гражданские инициативы. Хочу подчеркнуть, что мы намерены продолжать эту работу и дальше".