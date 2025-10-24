3.67 BYN
Комфорт инфраструктуры: что обсудили на выездном расширенном заседании Президиума Совета Республики
Год благоустройства объединяет белорусов и придает новый импульс гражданским инициативам. Об этом говорили на выездном расширенном заседании Президиума Совета Республики.
Основная тема - опыт работы окружных советов территориального общественного самоуправления в столице.
В Минске собрались около 130 человек со всей страны - это председатели областных, городских и районных Советов депутатов, а также депутаты Минского городского Совета депутатов и сенаторы. На местах они ознакомились с реализацией гражданских инициатив.
Одна из инициатив - Детская игровая площадка "Красочная". Во дворе по адресу Логойский тракт, 19/2 установлен современный спортивно-игровой комплекс для активного отдыха и развития детей. Здесь появились качели, теннисный стол, песочный городок, на специальных скамейках можно поиграть в шашки, есть даже птичья столовая. Благодаря преподавателям и учащимся колледжа ремесленничества и дизайна имени Кедышко сделан экоуголок. Перейдя по QR-коду, можно узнать более подробную информацию о представителях Красной книги.
Эллада Власенко, депутат Минского городского Совета депутатов:
"Сегодня территориальные общественные советы и депутаты местных советов, парламентарии уделяют этому большое внимание: они работают вместе с населением, анализируют обращения, и именно благодаря такому взаимодействию появляются гражданские инициативы. Мы выходим к людям, рассказываем об этом в трудовых коллективах, на встречах, просто в общении с жителями. Объясняем, что у каждого есть возможность создать гражданскую инициативу".
Наталья Якубицкая, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"В Минской области реализовано 7 гражданских инициатив. Они связаны с созданием детских и спортивных площадок. Нам удалось открыть два больших парка. Люди очень положительно воспринимают такие проекты и активно поддерживают гражданские инициативы. Хочу подчеркнуть, что мы намерены продолжать эту работу и дальше".
В Минске гражданские инициативы активно реализуются уже более года при участии органов территориального общественного самоуправления. С июля 2024 года силами окружных советов решено 5,606 тыс. вопросов в городе. Из них более 80 % - в сфере ЖКХ, остальные - в области соцзащиты, системы образования и здравоохранения, а также вопросы из сферы строительства, торговли и услуг.