3.66 BYN
3.00 BYN
3.47 BYN
Контроль качества: КГК мониторит организацию питания в школах
Автор:Редакция news.by
По поручению Президента Беларуси в школах усилят контроль по вопросам за организацией питания. Ситуация изучается во всех регионах страны. Уже выявили ряд проблемных вопросов и нарушений.
Ольга Провоторова, замначальника отдела Комитета государственного контроля Беларуси:
"Установлены многочисленные факты нарушения технологий приготовления блюд, в том числе недовложения сырья. Также выявлены случаи выноса работниками пищеблоков продуктов питания. По-прежнему отдельная часть приготовленных блюд направляется в отходы. Кроме того, в ряде школ выявлены факты хранения товаров с истекшим сроком годности".
По всем фактам нарушений выданы рекомендации. Во многих случаях недостатки устраняли в ходе мониторингов. Проверки продолжаются.