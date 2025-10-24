Контроль качества: КГК мониторит организацию питания в школах

По поручению Президента Беларуси в школах усилят контроль по вопросам за организацией питания. Ситуация изучается во всех регионах страны. Уже выявили ряд проблемных вопросов и нарушений.

Ольга Провоторова, замначальника отдела Комитета государственного контроля Беларуси:

"Установлены многочисленные факты нарушения технологий приготовления блюд, в том числе недовложения сырья. Также выявлены случаи выноса работниками пищеблоков продуктов питания. По-прежнему отдельная часть приготовленных блюд направляется в отходы. Кроме того, в ряде школ выявлены факты хранения товаров с истекшим сроком годности".