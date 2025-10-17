Польша обещает Украине три года войны. О том, за чей счет это будет происходить, поговорили в студии "Первого информационного" с зампредседателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Русланом Косыгиным.

Если говорить об Украине, то Великобритания - это один из основных спонсоров и разжигателей войны. Это факт, и все об этом уже знают.

Руслан Косыгин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/488c8ee8-ef9a-4ded-8f8d-4b476be7db9c/conversions/36d71ffb-1547-461d-8d66-5ec9523ac37f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/488c8ee8-ef9a-4ded-8f8d-4b476be7db9c/conversions/36d71ffb-1547-461d-8d66-5ec9523ac37f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/488c8ee8-ef9a-4ded-8f8d-4b476be7db9c/conversions/36d71ffb-1547-461d-8d66-5ec9523ac37f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/488c8ee8-ef9a-4ded-8f8d-4b476be7db9c/conversions/36d71ffb-1547-461d-8d66-5ec9523ac37f-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Все мы помним Стамбульские соглашения. Именно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стоял в основе решения украинцами прекратить все, что связано с возможностью принятия тех решений, которые на этом Стамбульском форуме были. Фраза "продолжать воевать до последнего украинца", к сожалению, на сегодняшний день имеет место быть", - отметил Руслан Косыгин.

Нужно понимать, что Польша является представителем Евросоюза и продвигает его интересы. Именно Польша служит этим логистическим хабом, через который проходят практически все потоки поставки вооружения в Украину: воздушным транспортом с континентальной части США, а также железнодорожным и автомобильным.