Косыгин рассказал, какие три года войны обещает Польша Украине
Польша обещает Украине три года войны. О том, за чей счет это будет происходить, поговорили в студии "Первого информационного" с зампредседателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Русланом Косыгиным.
Если говорить об Украине, то Великобритания - это один из основных спонсоров и разжигателей войны. Это факт, и все об этом уже знают.
"Все мы помним Стамбульские соглашения. Именно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стоял в основе решения украинцами прекратить все, что связано с возможностью принятия тех решений, которые на этом Стамбульском форуме были. Фраза "продолжать воевать до последнего украинца", к сожалению, на сегодняшний день имеет место быть", - отметил Руслан Косыгин.
Нужно понимать, что Польша является представителем Евросоюза и продвигает его интересы. Именно Польша служит этим логистическим хабом, через который проходят практически все потоки поставки вооружения в Украину: воздушным транспортом с континентальной части США, а также железнодорожным и автомобильным.
"Все связано с той самой "Готовностью 2030", о которой они объявили, - это подготовка якобы к агрессии со стороны Беларуси и России. Эти три года они и выделяют на то, чтобы за этот период подготовиться к этой войне, которую они для себя определили", - заключил он.