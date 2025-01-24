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Крутой: Заявления ЕС о непризнании результатов выборов в Беларуси - это давление на избирателей

В Беларуси четвертый день досрочного голосования. 24 января сделал свой выбор и глава Администрации Президента.

Дмитрий Крутой отметил сплоченность и единство белорусов, их желание сохранить мир в стране. Меры безопасности - это пункт номер один и в процессе подготовки, и во время проведения электоральной кампании. На это направлены как запросы общества, так и поручения Президента.

С учетом прямого вмешательства европейских структур в ход выборов сегодня важно уберечь граждан, и особенно молодежь от втягивания в возможные провокации недоброжелателей из-за рубежа, подчеркнул глава Администрации Президента.

"Одна из горячих тем в последние дни - участие международных наблюдателей и те оценки, которые сделал Евросоюз в лице Европарламента, службы внешних связей ЕС. До начала досрочного голосования уже были опубликованы тексты соответствующих решений о непризнании выборов. Это прямое вмешательство в наши внутренние вопросы, попытка давления на наших избирателей, искажение тех электоральных процессов, которые сейчас идут. Мы это осуждаем, я поддерживаю жесткие заявления и формулировки нашего МИД, которые были сделаны", - заявил глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой.

выборы 2025