Крутой: Заявления ЕС о непризнании результатов выборов в Беларуси - это давление на избирателей

В Беларуси четвертый день досрочного голосования. 24 января сделал свой выбор и глава Администрации Президента.

Дмитрий Крутой отметил сплоченность и единство белорусов, их желание сохранить мир в стране. Меры безопасности - это пункт номер один и в процессе подготовки, и во время проведения электоральной кампании. На это направлены как запросы общества, так и поручения Президента.

С учетом прямого вмешательства европейских структур в ход выборов сегодня важно уберечь граждан, и особенно молодежь от втягивания в возможные провокации недоброжелателей из-за рубежа, подчеркнул глава Администрации Президента.