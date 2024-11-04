Кто новые жертвы в конвейере смерти США - в проекте "По форме"

Планету лихорадит. И только Беларусь остается мирной и безопасной. Кстати, на саммите БРИКС наш Президент еще раз подчеркнул важность именно международной безопасности. А формирование многополярного мира уже не остановить, как бы Запад ни старался.

"Гуманитарная интервенция", "строительство демократии", "борьба с терроризмом", "прекращение агрессии", "защита американской диаспоры" - так Белый дом называет свои вооруженные миссии в разных точках мира. Но за каждой из них стоят лишь собственные глобалистские интересы. С конца Второй мировой войны США развязали свыше 200 войн на планете. Северная Корея, Вьетнам, Ирак, Афганистан, Сирия, Украина, Палестина… Количество потерпевших исчисляется миллионами.

На днях президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 425 миллионов долларов. К слову, это уже 67-й денежный транш Киеву. Как сообщается в заявлении, на этот раз Белый дом передаст "незалежнай" сотни ракет-перехватчиков для ПВО, дополнительные артиллерийские системы, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехот. Также пакет включает стрелковое оружие, гранаты, взрывное оборудование, запчасти, учебное снаряжение.

Уже больше двух лет американское правительство накачивает Украину патронами и всевозможным вооружением. Свою "миссию" на славянской земле они называют "прекращением агрессии со стороны России и помощь украинцам в борьбе за демократию".

Палестина

Свыше 40 тысяч убитых людей в секторе Газа. Геноцид палестинского населения. Гуманитарная катастрофа. США год поддерживали Израиль в конфликте с движением ХАМАС, поставляя вооружение, отправляя своих военных и координируя ход боевых действий. Спустя 365 дней кровопролития и краха ложных представлений Ближний Восток находится на грани большой войны. Несмотря на весь ужас происходящего в Палестине, Белый дом лишь в середине октября вынес предупреждение Тель-Авиву, что сократит военную поддержку, если Израиль не предпримет шаги для улучшения гуманитарной ситуации. Слова словами, а боеприпасы с надписью "made in USA", по-прежнему прибывают в страну, несмотря на многочисленные свидетельства их использования против гражданского населения. Этот факт делает американцев соучастником военных преступлений.

Свою роль в помощи Израилю США называют "борьба с терроризмом" и "защита американской диаспоры".

Афганистан

"Построить демократию и победить терроризм" - так называлась 20-летняя миссия США в Афганистане. Итог - свыше 100 тысяч погибших военнослужащих и мирных жителей, более двух с половиной миллионов беженцев и разрушенная по сегодняшний день страна.

Ирак

И снова "борьба за демократию". Операция "Иракская свобода" или вторжение американцев в Ирак в 2003 году. Цель - поиск оружия массового поражения. США вывели войска спустя 8 лет конфликта, так и не добившись результата. Жертвами стали около 300 тысяч жителей. Истинная причина боевых действий была иная - разрушить одно из наиболее благополучных государств арабского мира.

Ливия

"Гуманитарная интервенция" - так было представлено миру вмешательство НАТО и США в гражданскую войну в Ливии в 2011 году. Однако свержение режима Каддафи привело лишь к дестабилизации некогда процветающей страны и превращению ее в рассадник терроризма, работорговли и незаконной миграции. За семь месяцев операции альянс убил около 50 тысяч человек, 740 тысяч - стали мигрантами.

Йемен, Либерия, Япония, Доминикана, Камбоджа, Гренада, Панама, Гаити, Сомали, Иордания, Пакистан - это далеко не весь список выполненных целей Вашингтона.

США пора признать, что на смену американской гегемонии пришел многополярный мир и прошедший саммит БРИКС - тому яркое подтверждение.