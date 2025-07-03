Курган Славы - символ живой памяти и единства белорусского народа

Несмотря на раннее утро, 3 Июля на Кургане Славы многолюдно, царит настоящее живое общение.

Все поздравляют друг друга, делятся последними новостями - рассказывают, чем живет страна, чем живут регионы, вспоминают яркие события последних дней. Это очень радостно и здорово, когда происходит такое общение. На Кургане Славы торжества проходят не впервые, особенно 3 Июля, ведь это по-настоящему знаковое и важное место для каждого белоруса.

Курган насыпали три года: землю привозили со всех уголков Беларуси, со всего Советского Союза. Открытие состоялось в 1969 году - к 25-й годовщине освобождения Беларуси.

На вершине кургана установлены четыре штыка. Они символизируют фронты, которые освобождали нашу страну летом 1944-го: 1-й, 2-й, 3-й Белорусские фронты, а также 1-й Прибалтийский.

Легендарная операция "Багратион" в июле 1944 года каждый день приносила мирное утро, которое ждали четыре года с начала войны, большим и малым городам, небольшим населенным пунктам Беларуси.

Сегодня у кургана многолюдно. Мы вспоминаем, как ковалась Победа, рассказываем об этом своим детям.

Здесь и представители военно-патриотических клубов с государственными флагами и флагами своих организаций. Подходят также представители пионерской организации, активисты Белорусского республиканского союза молодежи. Праздник действительно объединяет всех.



Недалеко от кургана уже работают торговые ряды. Это тоже важный атрибут праздника. Привезли все, чем богата Минская область. Каждый район представляет что-то свое: кто-то выпекает хлеб, кто-то шьет одежду, кто-то мастерит изделия из дерева. Звучат и песни военных лет. Также звучат песни о Беларуси - слова, знакомые каждому.

В День Независимости самые теплые слова нашим ветеранам: тем, кто сражался на фронтах, был в партизанских отрядах, самоотверженно трудился в тылу, а также всем, кто после войны восстанавливал разрушенные города.