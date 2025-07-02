Курган Славы станет в День Независимости одним из главных центров торжественных мероприятий

21-й километр шоссе Минск – Москва, трассу называют гостевой. На ней первым делом оказываются все, кто двигается из Национального аэропорта Минск и обратно. Первое, что видят гости, - Курган Славы. Словно орден на груди Беларуси.

Символ героизма советского народа, образ памяти о 1100 днях оккупации и каждом третьем погибшем появился на месте "минского котла".

3 июля 1944 года был освобожден Минск. Уже тогда в воздухе витала идея создания мемориала воинам-освободителям. Курган мог появиться даже в центре Минска на месте нынешней площади Победы. Идею с географическими правками реализовали 25 лет спустя.

Люди сами насыпали курган. Днем вереницей несли горсти, а ночью землю везли на самосвалах. Слаженный тандем (архитектор Стахович и скульптор Артимович) придумал и форму, и содержание. Курган с венцом славы и четырьмя штыками по количеству фронтов в центре.

Но молодым идеям нужна была опытная опора. Шефство над проектом попросили взять фронтовика и уже знаменитого советского зодчего Андрея Бембеля. В итоге 5 июля 1969-го Курган объявили открытым.

Это место притяжения поколений. Здесь дают присягу и обмениваются клятвами молодожены. Сегодня Курган - символ нашей независимости.

Память поддерживают на государственном уровне. За более чем 5 десятилетий плечо воинам-освободителям подставляли трижды. Впервые в 2004-м.

В 2015 году здесь заменили травяное покрытие, объект подсветили. Спустя несколько лет вопрос снова стал ребром - Курган нуждался в перезагрузке.

Концепцию мемориала сохранили. Дорожки стали шире, заменили ступени. Добавили информации и интерактива, а сам Курган при необходимости превращается в мультимедийный экран.