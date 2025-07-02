Программное выступление. Заявления Лукашенко приоткрывают закулисье глобальных политпроцессов

Суверенитет и независимость позволяют белорусам быть хозяевами на собственной земле и обеспечивают субъектность страны на международной арене. Это особенно важно в текущей обстановке, когда мир стоит на пороге новой глобальной войны.

О готовности Беларуси к возрастающим рискам рассказал Александр Лукашенко на торжественном собрании ко Дню Независимости. Президент особо подчеркнул последовательность нашей позиции, направленной на деэскалацию обстановки. Официальный Минск делает все возможное для восстановления системы региональной безопасности, которая была уничтожена с подачи коллективного Запада.

"Несмотря на провокации, мы не можем себе позволить 41-й год. Вы знаете, у нас под боком проводится серия учений "Защитник Европы - 2025". Масштаб и близость маневров угрожающие - 25 тыс. военнослужащих НАТО (это как они заявили) и около 3 тыс. единиц вооружений и техники буквально в 10-15 километрах от нашей границы. Это даже не расстояние одного броска, это уже фактически на нашей земле. Мы видим этих "защитников" с наступательным сценарием во всей красе. И не собираемся реагировать на агрессивную демонстрацию силы. Делаем все, чтобы снизить напряженность в регионе", - сказал глава государства.

По словам Александра Лукашенко, поэтому принято решение изменить параметры учений Вооруженных сил Союзного государства "Запад-2025". "Мы снизили численность войск практически вдвое, перенесли место их расположения вглубь своей территории, подальше от границы на сотни километров", - заявил Президент.

Тезисы Президента, которые приоткрывают закулисье глобальных политических процессов, традиционно вызывают широкое обсуждение в экспертном сообществе. Аналитики предметно обсуждают заявления белорусского лидера. Речь, произнесенную по случаю Дня Независимости во Дворце Республики, уже называют программной.

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Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Президент дал очень точные комментарии, это было его личное понимание ситуации, взгляд главного участника всех этих событий, человека, который принимал ключевые решения. Анализ был честным и открытым. Обратите внимание, Президент, где возможно, делился даже, как сейчас говорят, инсайдерской информацией. Но самое главное - это логика, с которой он выстраивал ход событий. Было видно, как глава государства размышлял в тот период, принимая те или иные решения".

Аналитик отметил еще один важный момент. Президент прямо говорил, что о некоторых вещах пока рано судить, потому что в политике не стоит спешить. Это не та сфера, где нужно сразу делать заявления и раздавать оценки. "Мы увидели выступление ответственного государственного деятеля, который действительно принимает решения, влияющие не только на судьбу Беларуси, но и всего региона, а в определенной степени и мира", - подытожил Вадим Гигин.

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Владимир Павловский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "В выступлении Президента Беларуси прозвучал не только глубокий анализ современной общественно-политической ситуации в мире, но и четкая программа действий для каждого, кто считает себя настоящим патриотом Беларуси. Национальный лидер подробно объяснил историческое значение выбранной даты празднования Дня Независимости, подчеркнув, что освобождение Минска стало предвестником победного 9 Мая и символом духовного возрождения белорусской земли, а также всего советского народа. Именно поэтому в нашей стране День Независимости отмечают наравне с Днем Победы".

Депутат подчеркнул, что Александр Григорьевич обозначил главную цель своей миролюбивой политики - Беларусь под чистым и мирным небом. Глава государства особо отметил, что преданность интересам страны со стороны каждого из нас - это главное оружие, способное сдержать любые попытки посягнуть на наши границы.

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Белорусский лидер также прокомментировал попытку государственного переворота, которую предприняли в 2020 году, через призму времени и международной обстановки. Александр Лукашенко отмечает главенствующую роль сохранения стабильности в обществе и государстве:

"Я помню, я говорил вам: не спешите с оценками, время все расставит по своим местам. Так и вышло. Теперь мы видим истинную правду, видим их настоящее лицо. И ценим то, что произошло в 2020 году, ценим, что смогли остановить эту мразь, которая пыталась устроить у нас мятеж. Ведь последствия могли бы быть куда серьезнее, чем у нашей братской Украины".

Помилование ряда лиц, которых использовали в качестве тарана против нашего государства, стало жестом доброй воли и актом милосердия. Эксперты подчеркивают, что такое решение демонстрирует силу и мудрость белорусской политической системы.

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Юрий Воскресенский, политолог: "Одним из самых обсуждаемых вопросов стала ситуация с освобождением ряда лиц, причастных к экстремистской деятельности, во главе с их одиозным лидером. Понимаете, этим шагом военно-политическое руководство Беларуси показало, что нам нечего бояться, ситуация полностью под контролем. Поэтому мы готовы были освободить даже вашего вожака, вашего иностранного агента, через которого вы пытались раскачать обстановку в стране. Мы были готовы на этот шаг, и мы его сделали".

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Андрей Кривошеев, член высшего политического Совета белорусской партии "Белая Русь": "Глава государства, наша дипломатия и юридическая система всегда взвешивают все плюсы и минусы подобных гуманистических жестов как для самого белорусского государства, так и для наших отношений с внешнеполитическими партнерами и, мягко говоря, недружественными странами. Я уверен, что Президент Беларуси, как один из самых опытных политиков в мире, тщательно просчитал все возможные последствия".