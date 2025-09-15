Курс на Березу. Масштабный автопробег ко Дню народного единства стартует в Минске

Всего лишь два дня остается до Дня народного единства. Это самый молодой государственный праздник страны. Одна из прекрасных традиций в преддверии праздника - объединять и патриотические силы в рамках автопробегов. Не исключение и этот год.



Буквально через несколько минут автоколонна из Минска выдвинется в Березу, где там мы встретимся с автоколонной из Бреста. А уже в самой Березе нас ждет ряд мероприятий. Инсайдами с "Первым информационным" телеканалом поделился председатель общественного объединения "Патриоты Беларуси" Николай Зарубицкий.