Курс на Березу. Масштабный автопробег ко Дню народного единства стартует в Минске

Всего лишь два дня остается до Дня народного единства. Это самый молодой государственный праздник страны. Одна из прекрасных традиций в преддверии праздника - объединять и патриотические силы в рамках автопробегов. Не исключение и этот год.

Буквально через несколько минут автоколонна из Минска выдвинется в Березу, где там мы встретимся с автоколонной из Бреста. А уже в самой Березе нас ждет ряд мероприятий. Инсайдами с "Первым информационным" телеканалом поделился председатель общественного объединения "Патриоты Беларуси" Николай Зарубицкий.

Николай Зарубицкий, председатель РОО "Патриоты Беларуси":

"Штабом патриотических сил была выбрана именно Береза, потому что там находился знаменитый концлагерь, где были замучены наши белорусы, которые отстаивали нашу свободу. Мы решили почтить это место и показать всему миру, что мы это все помним и знаем, кто это с нашим народом делал", - рассказал председатель РОО "Патриоты Беларуси".

Николай Зарубицкий отметил, что программой намечен митинг-реквием, литературное чтение и возложение цветов у памятника концлагеря Береза-Картузская.

До выдвижения колонны остается буквально несколько минут. Дорога до Березы займет примерно три часа.

