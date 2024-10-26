Квесты, знаковые встречи, открытие арт-объектов, гуляния в городе - Жлобин принял "Марафон единства"

Белорусы едины и в этом наша сила. Жлобин - третий из городов - на протяжении двух дней принимал "Марафон единства". Масштабные гуляния, квесты, знаковые встречи и выставки - таков культурный потенциал региона. Кульминацией акции стал масштабный гала-концерт.

Марафон единства, с уверенностью можно сказать, зарекомендовал себя как своеобразный праздник города. Кстати, для двухдневного освещения акции команда "Первого информационного" даже не смогла найти свободное жилье в самом Жлобине, так что остановиться пришлось в соседнем Бобруйске. Вот такой ажиотаж. Приятное оживление на площади у Ледового дворца царило с самого утра. Камера, конечно, запах не передаст, но слюнки так и текли от запаха сочных шашлыков на протяжении всего дня.

Узнать по фотографии белорусское блюдо, вспомнить самые короткие названия городов и повторить зажигательный "Бульба-дэнс"!

Все это - городской квест. Молодежь преодолевала умственные головоломки в составе команд от 5 до 10 человек. И чтобы добраться до финиша, необходимо было пройти 10 станций.

"Будущее Беларуси в твоих руках" - именно так называется подарок от "Марафона единства" для города. Арт-объект теперь украшает одну из стен жилого дома на улице Войкова, а своеобразным элементом композиции стали посаженные напротив дома туи.

70 экспонатов и десятки архивных фотографий взяли за душу каждого посетителя передвижного музея Великой Отечественной. Каждый смог проникнуться героизмом ополченцев, до последнего не сдающих свои города.

Как создаются новости и хиты, узнали участники "Знаковой встречи". Задать вопрос государственным деятелям и артистам многие приехали из соседних городов.

Горячо было и на ледовой арене Жлобина. Гала-концерт "Время выбрало нас" еще раз подтвердил: быть едиными - это значит прославлять свою страну, сохранять и развивать богатейшее творческое наследие.

Видеть Беларусь независимой и сильной - пожалуй, главный девиз акции, которая продолжит объединять разные города и сотни тысяч белорусов. И следующая точка в маршруте - Пинск.