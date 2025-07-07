Лакиза рассказал об уникальных изданиях Института истории НАН Беларуси, хранящих историческую правду

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Институт истории НАН Беларуси представил новую книгу "За мужество и стойкость. Населенные пункты, награжденные вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны". Это история о 42 населенных пунктах Беларуси, которые своим мужеством добывали для нас мир.

Подробнее об издании рассказал директор Института истории НАН Беларуси Вадим Лакиза в "Актуальном интервью".

"Идея награждения городов вымпелом возникла в 2004 году, в том же году был подписан указ, а в 2009-2010 годах были награждены 27 населенных пунктов. В преддверии 80-летия освобождения Беларуси поступило поручение подготовить исторические справки для награждения новых населенных пунктов. В 2024 году было награждено 9 населенных пунктов, и в преддверии 9 мая глава государства вручил вымпелы. В 2025 году подготовили еще справки, и еще 6 населенных пунктов были награждены. Всего сейчас их 42", - поделился директор Института истории.

На сегодняшний день проводится много археологических проектов. По всей Беларуси проходят исследования. Например, действует археологический комплекс на реке Менке, так каждый день находят уникальные артефакты - индивидуальные предметы, фрагменты керамики. Директор Института истории заявил, что в ближайшее время выйдет новое издание, посвященное Минскому замчищу.