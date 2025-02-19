Ледяные блины. Редкое природное явление наблюдают в Воложинском районе

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Редкое природное явление - ледяные блины на реке - наблюдают в Воложинском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал ОНТ.

В Воложинском районе в устье Западной Березины природа устроила настоящее "кулинарное шоу", видимо, готовится к Масленице. Кажется, что кто-то гигантской ложкой разбросал по воде ледяные блины. На самом деле это довольно редкое природное явление - местные считают его туристической достопримечательностью, жаль только, что она сезонная. И правда, все, кто приезжают в агрогородок Саковщина, обязательно делают остановку на въезде.

Одно из ключевых условий появления ледяных блинов на воде - сильное течение. Волны, вероятно, создает гидроэлектростанция неподалеку, а главный ингредиент - ледяное сало и, конечно, мороз.