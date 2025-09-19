Леонков: Перекрытие польской границы - это еще удар и по китайским интересам

"Перекрытие границ, если ничем не обоснованно, это не что иное, как казус белли. Т.е. вы устанавливаете жесткую границу, через которую не могут свободно перемещаться граждане, которые следуют транзитам, грузы. Т.е. создают такой прецедент, когда государство не может осуществлять свою функцию как государство по отношению к своим гражданам и по отношению к другим зарубежным странам. Целый ряд вещей, которые выглядят именно так, что это экономическая блокада, которую пытаются организовать страны Запада. Особенно это связано с тем, что, например, через территорию Беларуси идет большой поток грузов из Китая. Т.е. это еще удар по китайским интересам. И они будут блокировать до тех пор, пока не произойдет окрик из Вашингтона, или пока наш МИД не постучится в Вашингтон и спросит, что там ваши подопечные делают".